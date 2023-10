Falken als Überflieger - Bad Mitterndorf bekommt Dämpfer

Details Montag, 23. Oktober 2023 14:55

Im Spiel zwischen dem ASV Bad Mitterndorf und den Kapfenberger SV Amateuren am Samstag, sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes Duell, das letztendlich mit einem Sieg für die Gäste endete.Die jungen Falken fliegen wieder!

Maximillian Jus (hier im Duell mit Patrick Berner vom ESV Knittelfeld) zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Die Gäste kontrollierten das Spiel

Die Kapfenberger SV Amateure gingen in der 33. Minute in Führung, als Stefan Duric das erste Tor des Spiels erzielte. Dieses Tor setzte die Gastmannschaft in eine gute Ausgangsposition, um das Spiel zu kontrollieren.

In der zweiten Halbzeit gelang den Kapfenberger SV Amateuren in der 81. Minute das entscheidende Tor zum 2:0, als Joker Maximilian Jus erfolgreich war. Dieser Treffer vergrößerte den Vorsprung und setzte den Tabellenführer ASV Bad Mitterndorf unter Druck.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:0-Sieg für die Kapfenberger SV Amateure, was eine beeindruckende Leistung gegen den Tabellenführer Bad Mitterndorf darstellt. Diese Niederlage war die erste in dieser Saison für Bad Mitterndorf und dürfte sicherlich enttäuschend für die Heimmannschaft gewesen sein.

Erste Saisonniederlage für Bad Mitterndorf

Die Kapfenberger SV Amateure können auf eine erfolgreiche Partie zurückblicken, in der sie die Punkte gegen einen starken Gegner erobert haben. Dieser Sieg wird ihr Selbstvertrauen stärken und ihnen dabei helfen, in der Tabelle voranzukommen.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Bad Mitterndorf 27 Zähler zu Buche.

Trotz des Sieges bleibt Kapfenberger SV Amateure auf Platz fünf. KSV Amateure sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von Kapfenberger SV Amateure konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Mitterndorf tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei SC Liezen an. Einen Tag später empfängt KSV Amateure FC Pabst Alko Rb Obdach.

Stimme zum Spiel:

Lukas Knauer, Club-Manager KSV:

"Unsere Jungfalken haben heute eine wirklich reife Leistung gezeigt. Vor allem in der ersten Halbzeit gelang es uns den Tabellenführer kaum Chancen kreieren zu lassen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir nun wieder etwas an die Tabellenspitze aufschließen konnten. Jetzt möchten wir nächste Woche natürlich noch einen guten Auftritt im letzten Spiel der Herbstsaison hinlegen.“

Oberliga Nord: ASV Bad Mitterndorf – Kapfenberger SV Amateure, 0:2 (0:1)

81 Maximilian Jus 0:2

33 Stefan Duric 0:1

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mateo Damis, Armin Flatscher - Philip Bacher, Stephan Schachner (K), Josip Brtan, Michael Neuper, Thomas Pliem, Adrian Leitner, Manfred Stögner - Christoph Gassner



Ersatzspieler: Philipp Pliem, Niklas Noel Gassner, Radovan Smitran, Marko Brtan, Kevin Rainer, Tamas Lazok



Trainer: Andreas Schmid

Kapfenberger SV: Tarik Karic, Maximilian Hofer, Adrian Marinovic, Jan Steinhuber, Thalyson Do Nascimento Coimbra, Marcel Kopeinig, David Oberbauer, Anel Selimoski (K), Luca Hassler, Stefan Duric, Jakob Jakic



Ersatzspieler: Florian Neureiter, Maximilian Jus, Adin Omic, Gabriel Simunovic, Lukas Thonhofer, Dino Dimmel

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

