Bad Mitterndorf-Obmann Reissinger: "Wir sind Herbstmeister, jetzt gehen wir Schifahren und Eistockschießen!"

Im Spitzenspiel der Runde trug der ASV Bad Mitterndorf gegen den SC Liezen einen knappen 1:0-Erfolg davon. 750 Besucher sahen eine rassige und kampfbetonte Partie mit einem Ausschluss für die Gäste. Bad Mitterndorf hat im Herbst beachtliche 30 Punkte geholt und überwintert nun an der Tabellenspitze! Ligaportal.at gratuliert zum Herbstmeistertitel.

Der ASV Bad Mitterndorf ist Herbstmeister

Ein Tor reichte zum Sieg

Die erste Chance in dieser Begegnung hatten die Hausherren - Kevin Josipovic wurde mit einem Diagonalpass bedient und zog von links in den Strafraum - Verteidiger Mario Lemies rutschte aus, aber Senad Buljubasic traf den Ball nicht - somit blieb es beim 0:0. Es war die 28. Minute, als Philip Bacher vor 750 Fans einen Treffer für die Gäste sicherstellte. Nach einem Freistoß von Kapitän Stephan Schachner nutzte er eine Unstimmigkeit in der Liezener Abwehr aus, schnappte sich die Kugel und zog alleinstehend vor dem Tor zum 1:0 ab. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Tabellenführer einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Ausverkaufte Hütte, volle Tribüne, dieses Derby zieht die Mannschaften aus dem ganzen Bezirk an. Trieben, Lassing, Öblarn, Irdning uvm. sind vertreten. Auch ÖSV Skistar Dani Danklmaier wurde im Stadion gesichtet. Anna Nass, Ticker-Reporter

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte den Gastgebern, sie drückten auf den Ausgleich, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Gegen Ende wurde es noch hitzig - Christoph Gassner wurde in der 77. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Mitterndorf die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. die numerische Überlegenheit half den Liezenern aber nichts, als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Herzlichen Glückwunsch an den ASV Bad Mitterndorf zum Herbstmeister Titel in der Oberliga Nord. Anna Nass, Ticker-Reporter

Nachdem ASV Bad Mitterndorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Bad Mitterndorf der Herbstmeister der Oberliga Nord. Wer Mitterndorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte ASV Bad Mitterndorf. Bad Mitterndorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. In den letzten fünf Partien rief Mitterndorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Stimme zum Spiel:

Johann Reissinger, Obmann Bad Mitterndorf:

"Das war ein Spiel auf Messers Schneide. Wir waren nicht gut, Liezen auch nicht. Wir haben aber ein Tor geschossen, der Gegner nicht. Der Schiedsrichter war kleinlich und einseitig - das zweite mal hintereinander hatten wir Pech mit dem Unparteischen. Trotzdem sind wir Herbstmeister geworden, weil wir 30 Punkte gemacht haben. Jetzt kommt der Winter und jetzt gehen wir Schifahren und Eisstockschießen."

Oberliga Nord: SC Liezen – ASV Bad Mitterndorf, 0:1 (0:1)

28 Philip Bacher 0:1

Aufstellungen:

SC geomix LIEZEN: Alem Murica, Patrick Tschernitz, Julian Stocker, Senad Buljubasic, Anes Imamovic, Fabio Alexander Huber, Dominik Presul (K), Steven Thalhammer, Kevin Josipovic, Josip Cipric, Niklas Christoph Forstner



Ersatzspieler: Kristijan Gavric, Jonas Franz Dobesberger, Moritz Buchmann, Nikola Ostojic, Niklas Reitegger, Elvin Kanyerere



Trainer: Björn Zimmermann

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Armin Flatscher - Philip Bacher, Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Marko Brtan, Thomas Pliem, Manfred Stögner - Christoph Gassner



Ersatzspieler: Philipp Pliem, Niklas Noel Gassner, Radovan Smitran, Josip Brtan, Tamas Lazok, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid

