Kantersieg: Trofaiach erteilt Thörl eine Lehrstunde

Details Samstag, 28. Oktober 2023 09:20

FC Trofaiach erteilte SV AquaFux Thörl eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Trofaiach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Thörl einen klaren Erfolg.

Philipp Rabensteiner steuerte zwei Treffer bei

FC Stadtwerke Trofaiach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Paul Leitner traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Sein abgefälschter Schuss außerhalb des Strafraums brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Philipp Rabensteiner trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. Somit waren es die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Im zweiten Durchgang ging es in der selben Tonart weiter - Trofaiach hatte den Taktstock fest in der Hand. Für das 3:0 der Auswärtigen sorgte Samuel Magerl, der in Minute 70 zur Stelle war. Rabensteiner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den Gast (85.). Mit seinem zweiten Tagestreffer war der Auswärtsdreier endgültig in trockenen Tüchern. Auch in der Nachspielzeit kannte Trofaiach keine Gnade. Eldin Omerovic markierte den fünften Treffer (93.). FC Stadtwerke Trofaiach überrannte SV AquaFux Thörl förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Thörl überwintert als Tabellenvorletzter - Trofaiach auf Rang 11

Mit 41 Gegentreffern hat SV Thörl schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 3,15 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SV AquaFux Thörl kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten Partien hatte SV Thörl kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Vier Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat FC Trofaiach derzeit auf dem Konto. Seit des Amtsantritts von Manuel Seidl holten die Trofaiacher sieben Punkte aus fünf Spielen. Die Kurve zeigt nach oben, den vor seiner Bestellung eroberte die Mannschaft in acht Spielen lediglich sechs magere Pünktchen.

Trofaiach setzte sich mit diesem Sieg von SV AquaFux Thörl ab und belegt nun mit 13 Punkten den elften Rang, während SV Thörl weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Stimmen zum Spiel:

Manuel Seidl, Trainer Trofaiach:

"Ich bin sehr zufrieden, dass die Null steht und wir fünf Tore gemacht haben. Wir haben viel umgesetzt, was wir in den letzten Wochen erarbeitet haben."

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – FC Stadtwerke Trofaiach, 0:5 (0:2)

93 Eldin Omerovic 0:5

85 Philipp Rabensteiner 0:4

70 Samuel Magerl 0:3

39 Philipp Rabensteiner 0:2

2 Paul Leitner 0:1

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Kevin Schreiner - Elias-Nikolaus Reiter, Simon David Pernhofer, Tim Tösch, Julian Stabelhofer - Pascal Baumgartner, Andreas Kriegl

Ersatzspieler: Christoph Wuntara, Philipp Andreitschitsch, Marcell Schönbeck, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Fabio Untergrabner, Liam Kaltenegger

Trainer: Herbert Ebner

FC Stadtwerke Trofaiach: Vinko Colic - Anton Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Robert Pachner, Heiko Machacek, Andreas Pachner, Oliver Köck - Eldin Omerovic, Paul Leitner, Hrvoje Cavar - Philipp Puntinger

Ersatzspieler: Ricco Klesch, Omid Rahimi, Yannik Fercher, Samuel Magerl, Dominik Babic

Trainer: Manuel Seidl

by René Dretnik

Fotos: RIPU

