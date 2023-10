Knappe Angelegenheit: Rottenmann bezwingt St. Michael

Details Samstag, 28. Oktober 2023 11:49

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Rottenmann mit 2:1 gegen St. Michael gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Timotej Dodlek traf vom Elfmeterpunkt

Keine besonderen Highlights im ersten Durchgang

Nur 100 Besucher wollten die Partie - zweier sich im Mittelfeld befindlichen Teams - sehen. In den ersten 45 Minuten hatten die Hausherren viel mehr Ballbesittz. Das Geschehen spielte sich nahezu ausschließlich in der Hälfte der Gäste ab - die letzten Pässe waren aber zu wenig genau. Trotzdem verzeichnete Rottenmann in Hälfte eins zwei gute Tormöglichkeiten, diese blieben aber ungenützt. Auf der Gegenseite kam die Auswärtigen, die wieder einmal auf einige Stammspieler verzichten mussten, zu einer guten Chance - sie wurde aber von Rottenmann-Keeper Viktor Plamenov Ganchev vereitelt.

Kurz vor dem Pausenpfiff brachte ein Foul-Elfmeter von Timotej Dodlek der Heimmannschaft in der 46. Minute den langersehnten Treffer. Aus psychologischer Sicht eine sehr wichtige Führung für die Hausherren, die diesen knappen Vorsprung in die Kabine mitnehmen konnten.

Im zweiten Spielabschnitt wollten die Gastgeber die Intensität erhöhen und blieben dabei auch erfolgreich. Patrick Maier schoss für Rottenmann in der 61. Minute das zweite Tor. Kurz darauf kochte die Stimmung über - ein vermeintlicher Elfmeter für St. Michael wurde vom Unparteiischen Christian Birnstingl nicht gegeben. Die Partie wurde jetzt immer spannender - in Minute 71 krachte die Kugel nach einem Schuss der Gäste nur an die Stange. Kurz vor Ende versenkte Tobias Bracher den Ball in der 79. Minute im Netz von SV Rottenmann. Der Anschlusstreffer fiel aber zu spät - mit Ablauf der Spielzeit schlug Rottenmann ESV St. Michael 2:1.

Die Stimmung kocht über, strittige Situation im heimischen Strafraumaus - aus meiner Sicht ein ganz klarer Elfmeter für St Michael sonttagskickal, Ticker-Reporter

SV Rottenmann muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Hinrundenspiel errang Rottenmann drei Zähler und weist als Tabellenneunter nun insgesamt 16 Punkte auf. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SV Rottenmann momentan auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Rottenmann die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Trotz der Niederlage belegt St. Michael weiterhin den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. ESV St. Michael baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Stimmen zum Spiel:

Alois Valtan, Trainer Rottenmann:

"Über 90 Minuten war der Sieg verdient. Wir haben in den letzten fünf Runden zehn Punkte geholt. Wir finden langsam in unsere Spur. Wir spielen jetzt das, was wir können. Wir sind mittlerweile dort, wo wir hingehören. Der Weg soll aber weiter nach oben führen."

Oberliga Nord: SV Rottenmann – ESV St. Michael, 2:1 (1:0)

79 Tobias Bracher 2:1

61 Patrick Maier 2:0

46 Timotej Dodlek 1:0

SV Rottenmann: Viktor Plamenov Ganchev - Thierry Kapila Mukuta, Mario Dancevic, Adam Jolic (K), Niki Oreskovic, David Lugonjic - Patrick Maier, Matic Crnic, Gabor Darabont, Timotej Dodlek - Richard Lukacs



Ersatzspieler: Gert Bachner, Andreas Trollnögg, Tim Jelenko, Niclas Pichler, Nico James Brown



Trainer: Alois Valtan

ESV St. Michael: Lukas Neureiter - Markus Waldsam, Christian König, Daniel Schatzl, Lukas Karner (K) - Prachak Key Karner, Fabian Heilinger, Tobias Bracher, Florian Buchgraber, Andre Posch, Gabriel Bertolo -



Ersatzspieler: Marco Tiefenbacher, Adrian Rabl, Kevin Karner, Hannes Haberl, Jonas Gwandner



Trainer: Hannes Haberl

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.