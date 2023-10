ESV Knittelfeld im Torrausch - St. Peter/Freienstein geht in der zweiten Hälfte unter

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:44

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld und SC Pürcher St.Peter-Freienstein mit dem Endstand von 6:0. Die Überraschung blieb aus: Gegen ESV Knittelfeld kassierte SC St.Peter-Freienstein eine deutliche Niederlage.

Im ersten Durchgang schaltete Knittelfeld in den Schongang

Bereits nach 11 Minuten klingelte es im Kasten - für den Führungstreffer von Knittelfeld zeichnete Maurice Mitteregger verantwortlich. St. Peter spielte trotz des Rückstandes brav mit, wehrte sich im ersten Durchgang mit allen Kräften - mehr als zwei gute Chancen war aber nicht drin. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, mit dem knappen Vorsprung für die Eisenbahner ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte ging dann die Post ab. Binnen fünf Minuten erhöhten Armin Masovic (54.) und Toni Sekic (59.) auf 3:0. Obwohl die Partie jetzt eigentlich schon entschieden war vollendete Dejan Nikolic zum vierten Tagestreffer in der 68. Spielminute. Doch die Knittelfelder hatten scheinbar noch nicht genug: Jan Luca Pongratz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für ESV Knittelfeld (78.). Zu guter Letzt besorgte David Lackner in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Knittelfeld (80.). Am Ende kam ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein zu einem verdienten Sieg.

Armin Masovic und Toni Sekic treffen zum 2:0 und 3:0

St. Peter-Freienstein muss sich für die Rückrunde etwas einfallen lassen

Im letzten Match der Hinrunde tat ESV Knittelfeld etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz sieben. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Knittelfeld momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld endlich wieder einmal drei Punkte.

SC St.Peter-Freienstein bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga Nord. In der Rückrunde müssen die Gäste das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Mit erschreckenden 54 Gegentoren stellt der Tabellenletzte die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Pürcher St.Peter-Freienstein alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase von SC St.Peter-Freienstein dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Heisses Duell: Tobias Kotzegger (St. Peter) vs. Felix Hochfellner (Knittelfeld)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, sportlicher Leiter Knittelfeld:

"

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 6:0 (1:0)

80 David Lackner 6:0

78 Jan Luca Pongratz 5:0

68 Dejan Nikolic 4:0

59 Toni Sekic 3:0

54 Armin Masovic 2:0

11 Maurice Mitteregger 1:0

Aufstellungen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Manuel Spitzer, Felix Hochfellner, Markus Hochfellner - Toni Sekic, Adrian Zaharia (K), Maurice Mitteregger, Armin Masovic - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic, Jan Luca Pongratz

Ersatzspieler: Julian Radlingmayr, Gabriel Novakovic, Dalibor Tomic, Ilija Tomic, Alexander Traybar, David Lackner

Trainer: Martin Rosol

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Bernhard Paul Reichenfelser, Kevin Kutlesa, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Marvin Auffinger, Christian Niederl, Ahmed Al Mohamed, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Ardian Berisha

Ersatzspieler: Felix Skrivanek, Drazan Sekic, Bryan Allenstein, Bana Camara

Trainer: Jürgen Auffinger

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos (Galerie)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.