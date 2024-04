Obdach mit Kantersieg gegen St. Michael: War das der Rettungsanker im Abstiegskampf?

Details Freitag, 26. April 2024 21:56

Ein mit Spannung erwartetes Duell entfaltete sich, als FC Pabst Alko Rb Obdach den ESV St. Michael herausforderte. Die Atmosphäre im Stadion war geladen, als die Mannschaften auf den Rasen traten, bereit, Geschichte zu schreiben. Die Fans erwarteten ein Fußballfest voller Emotionen und Dramatik.

Mit einem wahren Feuerwerk eröffnete der FC Pabst Alko Rb Obdach das Spiel gegen den ESV St. Michael und ließ die Herzen der Fans höherschlagen. Schon in der zweiten Minute entfachte Stefan Meusburger den Jubel auf den Rängen, als er mit einem präzisen Schuss das Netz zum Beben brachte und die Führung für Obdach erzielte. Doch damit nicht genug, denn die Gastgeber zeigten sich beseelt von einer unbändigen Entschlossenheit.

Es war Stefan Schwendinger, der die Zuschauer in der 16. Minute mit einem spektakulären Treffer erneut in Ekstase versetzte und die Führung auf 2:0 ausbaute. Doch die Mannschaft von FC Pabst Alko Rb Obdach war noch lange nicht satt und drängte weiter auf das Tor des Gegners. Mit beeindruckender Präzision und Entschlossenheit schrieb Stefan Marchl in der 39. Minute das dritte Kapitel dieses atemberaubenden Spiels und ließ die Hoffnungen der St. Michael-Fans langsam schwinden.

Doch die Gäste aus St. Michael gaben sich nicht geschlagen und kämpften mit aller Kraft. Der Anschlusstreffer von Jonas Gwandner in der 47. Minute entfachte einen Hauch von Spannung im Stadion, als die St. Michael-Fans wieder Hoffnung schöpften. Doch die Antwort von Obdach ließ nicht lange auf sich warten. Denis Talic zeigte in der 54. Minute, warum er zu den gefährlichsten Stürmern der Liga zählt, und erhöhte mit einem eindrucksvollen Treffer auf 4:1 für den FC Pabst Alko Rb Obdach.

Mit einer blendenden Leistung und einer beeindruckenden Teamarbeit sicherte sich FC Pabst Alko Rb Obdach einen verdienten und souveränen Sieg gegen den ESV St. Michael. Ihr Spielwitz und ihre Entschlossenheit im Angriff waren einfach nicht zu stoppen und ließen ihre Gegner alt aussehen. Ein wahres Fest für die Fans und ein Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Am kommenden Freitag tritt FC Obdach bei ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld an, während ESV St. Michael einen Tag später Tus Raika St. Peter am Kammersberg empfängt.

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – ESV St. Michael, 4:1 (3:0)

54 Denis Talic 4:1

47 Jonas Gwandner 3:1

39 Stefan Marchl 3:0

16 Stefan Schwendinger 2:0

2 Stefan Meusburger 1:0

