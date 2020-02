UFC Fehring: Mit Teamgeist und konsequenter Arbeit zum Oberliga-Titel!

Details Montag, 17. Februar 2020 17:44

Beim UFC Fehring läuft in dieser Saison alles nach Plan! Durch die aktuelle Hinrunde der Oberliga Süd-Ost marschierte man beinahe unaufhaltsam, lediglich vier Verlustpunkte kann die Bez Elf beklagen. Mit einem Torverhältnis von plus 42 machte sowohl die Offensiv- als auch die Defensivabteilung der Südoststeirer einen überragenden Job. Um das gewünschte Landesliga-Comeback zu realisieren muss man im Frühjahr wohl ähnlich stark punkten, denn mit Pöllau und den Hartberg Amateuren befinden sich zwei Teams in Lauerstellung. Schon am 7. März wird die sechste Runde des Steirer-Cups über die Bühne gehen, wo man gegen den ewigen Rivalen aus Feldbach um den Einzug in das Viertelfinale spielt.

Fehrings Mittelfeldmotor Marco Lindner (li.) hält in dieser Spielzeit bereits bei 7 Volltreffern.

LIGAPORTAL sprach mit Fehring-Kapitän Paul Glanz:

Ihr seid saisonübergreifend 15 Ligaspiele ungeschlagen – was ist euer Erfolgsrezept?

„Wir sind als Mannschaft nun schon über einen längeren Zeitraum zusammen und haben eine gut eingespielte Truppe, darum passen die Abstimmungen zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen einwandfrei. Nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes verstehen wir uns super und haben einen überragenden Zusammenhalt. Seitens des Vereins wird seit Jahren eine sehr gute Arbeit betrieben, welche bestimmt einen großen Anteil am derzeitigen Erfolgslauf hat. Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch unseren Fans, welche uns wöchentlich Unterstützung.“

Hat es für Sie einen speziellen Moment in der Hinrunde gegeben?

„Die erste Runde in der aktuellen Oberligasaison war bestimmt ein Highlight. Nach der Vorbereitung wussten wir nicht wirklich wo wir im Vergleich zu den anderen Teams in der Liga stehen. Mit Kirchberg kam eine Mannschaft mit Ambitionen auf die Meisterschaft zu uns nach Fehring. Der 6:0 Sieg im Derby war für uns klarerweise ein optimaler Start in die Hinrunde, denn dieser Auftaktsieg gab dem gesamten Team eine Menge Aufschwung für die weitere Saison.“

Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

„Unser Ziel ist auf alle Fälle der Aufstieg in die steirische Landesliga! Obwohl es für uns sehr gut gelaufen ist, kann man sich auch im Hinblick auf einen möglichen Landesliga-Aufstieg noch in einigen Bereichen verbessern. Daher werden wir konsequent weiterarbeiten um am Ende für den Titel bereit zu sein!“

Wordrap:

Ligaportal: sehr informativ

Der beste Kicker der Oberliga Süd-Ost: Marco Lindner

Hobbys neben Fußball: Fischen

Diese Eigenschaft schätze ich an Menschen: Bescheidenheit

Ein absolutes No-Go ist: eine lange Hose in Vorbereitungsspielen

Für dieses Produkt wäre ich gerne Werbeträger: Red Bull

Grätsche oder Traumpass: Traumpass

Nach Siegen läuft in der Kabine: Die UFC-Hymne

1:0 oder 6:5: 1:0

Meine 3 Dinge auf einer einsamen Insel: Haferflocken, Hanteln, Sonnenbrille

Photoquelle: UFC Fehring Facebook

by: Ligaportal

