Krottendorfer blicken auf Herbst zurück, den sie unterschrieben hätten

Der SV Krottendorf beendete die Hinrunde in der Oberliga Süd-Ost auf dem sechsten Tabellenplatz. 21 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Krottendorfern wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Patrick Gösslbauer, mit dem Goalie der Krottendorfer. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte führt.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Patrick Gösslbauer: "Wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden. Zwischenzeitlich hatte unsere junge Mannschaft zwar einen Durchhänger, jedoch waren die letzten beiden Spielen wieder positiv und somit auch ein versönlicher Abschluss. 21 Punke aus 13 Spielen hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Patrick Gösslbauer: "Höhepunkte sind für mich, wenn man sieht wie sich junge Spieler entwickeln und die richtige Einstellung zum Sport entwickeln. Wir sind keine Profis aber auch keine Wirtshaustruppe. Ein gutes Mittelmaß ist ausreichend, um konstant gute Leistungen abzurufen."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Patrick Gösslbauer: "Die Winterpause im Verein ist relativ ruhig. Weihnachtsfeier, Heimprogramm und ein viel zu früher Traingingsstart ist das Standardprogramm jedes Jahr."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Patrick Gösslbauer: "Entscheidung ist noch keine gefallen im Titelkampf, jedoch würde ich es dem TSV Hartberg gönnen. Sie arbeiten auf einem professionellen Level, das in die Landesliga gehört. Dadurch fördert man auch die Entwicklung der jungen Spieler."

LIGAPORTAL: Verfolgen bzw. haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Patrick Gösslbauer: "Die Weltmeisterschaft habe ich eigentlich nicht zur Gänze mitverfolgt. Es ist ein komisches Gefühl zwischen Fußball und Skifahren hin und her zu zappen. Favorit war schon vor der WM für mich Frankreich und ich denke sie werden sich durchsetzen."