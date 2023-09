Waltersdorfer Sittsam erzielt Zauber-Tor: Volley-Hammer ins Kreuzeck aus unmöglichem Winkel [Video]

Details Sonntag, 10. September 2023 19:04

Der TUS Bad Waltersdorf konnte am Samstag DUSV Loipersdorf mit 2:1 besiegen (zum Bericht). Damit gewann man das Thermenstädter-Derby in der Oberliga Süd-Ost. Besonders das Tor von Philipp Sittsam zum 2:0 stach dabei heraus. Es fällt wohl unter die Kategorie Weltklasse - normalerweise sieht man solche Treffer nur in den großen Ligen Europas.

Philipp Sittsam - hier noch im Dress von Gleisdorf - erzielte ein Zaubertor

Sittsam zog nach einem schnellen Abschlag des Goalies aus praktisch unmöglichem Winkel von rechts volley ab und traf punktgenau ins lange Eck - keine Chance für den Torwart der Loipersdorfer.

Schon am Samstag gab es in der Steiermark ein Zaubertor - Maximilian Suppan traf für Voitsberg in der Regionalliga Mitte aus 50 Metern - zum Video.

