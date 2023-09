Thermenstädter-Derby: Bad Waltersdorf entführt drei Punkte aus Dietersdorf/Loipersdorf

Details Sonntag, 10. September 2023 07:16

Ein Tor machte den Unterschied – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf siegte mit 2:1 gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf Thermenstädter-Derby. Die Gäste mussten die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Michael Goger kurz vor dem Seitenwechsel Rot sah.

Verhaltener Start

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Bad Waltersdorf ist optisch überlegen, kann aber nicht zwingend werden. Dietersdorf/Loipersdorf steht in der Defensive stabil und kann die Aktionen gut wegverteidigen. Schließlich steht es dann aber doch 1:0 für den Favoriten: Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete BEd Wolfgang Waldl verantwortlich (18.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann noch einmal hitzig, sodass Michael Goger auf Seiten des Tabellenprimus vorzeitig zum Duschen musste (44.). Damit ist Waltersdorf für den Rest der Partie einen Mann weniger. Im ersten Durchgang hatte Waltersdorf etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

In Unterzahl Führung ausgebaut

Im zweiten Durchgang startet Waltersdorf trotz Unterzahl wieder besser und es gelingt tatsächlich das 2:0. Philipp Sittsam brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf über die Linie (66.). Die Gastgeber werfen in der Folge alles in die Schlacht. In der 84. Minute brachte Michael Tieber den Ball schließlich im Netz von Bad Waltersdorf unter. Trotz Unterzahl war Waltersdorf in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Dietersdorf/Loipersdorf und fuhr somit einen Sieg ein.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist DUSV auf Platz neun abgerutscht. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ist mit zwölf Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Bad Waltersdorf.

Nächster Prüfstein für Dietersdorfer USV Loipersdorf ist auf gegnerischer Anlage FC Almenland (Samstag, 14:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Waltersdorf mit SV Ada Anger.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Aufgrund der Ausschlusses kurz vor Halbzeit sind diese drei Punkte umso höher zu bewerten. Vor allem in der zweiten Halbzeit war es eine großartige kämpferische Leistung. Grosses Lob an das gesamte Team."

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Alex Kanalas, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Mario Hirt, Alexander Radl, Kevin Janisch, Jannik König, Marco Kuntaric, Johannes Weiß



Trainer: Stefan Ortauf





TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Moritz Eder, Pascal Archan, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:2 (0:1)

84 Michael Tieber 1:2

66 Philipp Sittsam 0:2

18 Wolfgang Waldl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.