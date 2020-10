Stärkere Waltersdorfer bezwingen starke Kirchberger

Details Mittwoch, 21. Oktober 2020 14:52

In der Oberliga Süd-Ost empfing der Tabellenzweite TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. in der 8. Runde den Tabellensiebten TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte nach einem Remis niemand den Platz als Sieger verlassen. Am Ende konnten sich die Waltersdorfer gegen die favorisierten Kirchberger mit 4:3 durchsetzen.

TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf geht früh in Front

TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf kommt besser in die Partie und erzielt nach nur wenigen Minuten den Führungstreffer. Philipp Schaffer bewahrt in der 7. Minute die Übersicht und verwandelt präzise zum 0:1 - dem Treffer war ein Patzer in der Gastgeber-Hintermannschaft vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Bad Waltersdorf kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten und dem Gegner bereits wenige Minuten später einen weiteren Dämpfer verpassen. Florim Gashi nützt in Minute 13 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 0:2. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Kirchberg Probleme hat. Kurz darauf bleibt Gashi vor dem Kasten erneut eiskalt und bringt in der 18. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 0:3. Das dürfte wohl die Entscheidung sein. Dennoch gelingt den Kirchbergern plötzlich der Anschlusstreffer zum 1:3. Mathias Kummer lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 27 zum 1:3. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Waltersdorfern, die es noch einmal wissen wollen. Thomas Seidl beweist in Minute 61 Goalgetter-Qualitäten und stellt auf 2:3. Plötzlich ist wieder Spannung drin und Kirchberg bleibt am Drücker. Das Risiko eröffnet aber auch Räume für Waltersdorf und einer dieser Räume sollte schließlich auch zum 4:2 führen. Tobias Tomka steht goldrichtig und trifft. TSV Kirchberg/R. zeigt sich nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans zum 3:4 jubeln. Damit ist die Schlussphase erst noch spannend und Kirchberg gibt Gas. In der 87. Minute sorgt der Spielleiter für mächtig Farbe im Spiel - Gelb-Rot für Kirchbergs Dominik Hödl. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und Bad Waltersdorf darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wir haben sehr schnell und verdient 3:0 geführt. Danach waren starke Kirchberger besser im Spiel. Dies hat sich in der 2. Halbzeit auch nicht geändert, dennoch haben wir wiedermal eine kämpferische tolle Leistung gezeigt und die drei Punkte über die Zeit gebracht - gegen sehr starke Kirchberger. Pauschallob an alle Spieler und das Trainerteam, da es nicht oft vorkommt dass wir gegen den Tabellenführer gewinnen."