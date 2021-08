Fehring weiter ohne Punkteverlust - Kantersieg bei Hartberg Amateuren

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

UFC Fehring führte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Damit feiern die Fehring in der dritten Runde der Oberliga Mitte-West den dritten Sieg und bleiben bei ihrer weißen Weste.

Die Fehringer sind von der ersten Minute an das bessere Team und geben Gas. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In der 13. Minute stellen die Gäste auf 1:0. In der 18. Minute erhöht Felix Glanz - goldrichtig stehend - auf 2:0 für den Tabellenprimus. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während sich die Gastgeber schwer tut. Dann schalten die Gastgeber aber einen Gang zurück und das Spiel plätschert dahin. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri das Spiel vorerst ab und schickt die beiden Teams in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die es wissen wollen. Man gibt noc nicht auf, das eingegangene Risiko sorgt aber gleichzeitig auch für mehr Raum für Fehring. Ein Konter sorgt schließlich für das 3:0 für Fehring. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Stephan Froschauer schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 4:0 für Fehring in die Höhe. Den Schlusspunkt setzt Sandro Lindner in der Schlussphase, bevor der Schiedsrichter das Spiel abpfeift.

Rainer Pein (Trainer Fehring): FOLGT

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – UFC Fehring, 0:5 (0:2)

12 Daniel Poeltl 0:1

18 Felix Glanz 0:2

62 Denis Topolovec 0:3

78 Stephan Froschauer 0:4

82 Sandro Lindner 0:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!