Almenland holt drei Punkte in Eichkögl

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

USC Raika Eichkögl konnte FC Almenland in der vierten Runde der Oberliga Süd-Ost nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Die Almenländer feiern damit den zweiten Sieg im vierten Spiel und den zweiten Sieg in Folge.

Kaum war das Spiel angepfiffen, liegt FC Almenland bereits in Front. Markus Fiedler markiert in der fünften Minute, nachdem er sich plötzlich vor dem gegnerischen Torwart wiederfindet, die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Almenländer nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Eichkögl kommt dann besser ins Spiel, kann allerdings keine echten Tormöglichkeiten herausspielen. So plätschert das Spiel dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten ist das Spiel vorerst vorbei.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer mit einer Top-Gelegenheit für die Gastgeber, die durch Petrovic nur die Latte treffen. Im Gegenzug gelingt den Gästen das 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Eichkögler machen es sich in Folge noch schwerer, denn Durdek sieht Rot und muss vom Platz. Damit sind die Heimischen einen Mann weniger. Das Spiel ist damit wohl entschieden. In der Schlussphase gelingt den Gästen noch das 3:0, worauf der Schiri abpfeift.

Markus Fiedler (Spieler Almenland): "Natürlich müssen wir mit dem Sieg zufrieden sein. Ich Eichkögl muss man erst einmal gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, dass der Sieg verdient war, auch wenn der Ausschluss natürlich das Seinige beigetragen hat. Ich hoffe, wir können nächste Woche genau so weitermachen, wie wir es diese Woche gemacht haben."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – FC Almenland, 0:3 (0:1)

5 Markus Fiedler 0:1

54 Maximilian Karrer 0:2

93 Martin Raffael Knoll 0:3

