Fehring lässt Angerern keine Chance und prescht Richtung Herbstmeistertitel

Details Samstag, 02. Oktober 2021 19:19

Fehring stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SV Anger am Freitag in der Oberliga Süd-Ost mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. UFC Fehring ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Die Partie gehört von der ersten Minute an den Fehringern. Zunächst können sich die Angerer zwar noch wehren, ab der 22. Minute dreht Fehring aber auf. Danns steht es nämlich innerhalb von zwölf Minuten plötzlich 4:0 für die Gastgeber, die ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht werden. Man spielt die Angerer teils mit einfachsten Angriffen aus. Daniel Pöltl steuer überhaupt einen lupenreinen Hattrick bei und lässt die Angerer alt aussehen. Mit dem Pausenpfiff kassieren die Angerer dann sogar noch einen Gegentreffer und das Spiel ist schon zur Pause entschieden.

Die zweite Halbzeit beginnt dann so wie die erste aufgehört hat. In der 55. Minute trifft Christian Landl zum 6:0 und macht damit das halbe Dutzend voll. Zwar gelingt Alexander Peter Pötz dann der Anschlusstreffer, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr. Die Fehringer spielen die drei Punkte locker über die Zeit und jubeln. Der Herbstmeistertitel ist ihnen wohl nicht mehr zu nehmen bei acht Punkten Vorsprung und vier ausstehenden Spielen.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Fehring zur Reserve von FC Gleisdorf 09, tags zuvor begrüßt SV Ada Anger TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Philipp Zink (Funktionär Anger): "Fehring ist natürlich ein starker Gegner und steht nicht umsonst dort, wo man steht. Dennoch dürfen wir nicht so auftreten. Das war heute leider gar nichts. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.."

Oberliga Süd-Ost: UFC Fehring – SV Ada Anger, 6:1 (5:0)

20 Michael Weitzer 1:0

24 Daniel Poeltl 2:0

29 Daniel Poeltl 3:0

32 Daniel Poeltl 4:0

42 Denis Topolovec 5:0

54 Eigentor durch Balthasar Berger 6:0

58 Alexander Peter Poetz 6:1

