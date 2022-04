Ausgleich in letzter Sekunde: Remis bei Kirchberg gegen Anger

Details Samstag, 09. April 2022 10:12

TSV Kirchberg/R. und SV Anger trennten sich in der Oberliga Süd-Ost am Freitagabend mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Die Angerer starten sehr druckvoll in die Partie. Man will ein schnelles Tor erzielen, was aber nicht gelingt. Auch Kirchberg kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Für Tore reicht es aber auch auf dieser Seite nicht. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es schließlich so weit. Pötz versenkt das Leder im Stile eines Weltklassestürmers im Kasten von Kirchberg. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Christoph Rabl ist zur Stelle und gleicht für die Kirchberger aus. Postwendend schlägt der Angerer Zug aber bereits zurück und es steht durch ein Eigentor 2:1. Kurz darauf fast das 3:1 für die Angerer, doch der Kirchberger Schlussmann verhindert Schlimmeres. Nach 66 Minuten beinahe der Ausgleich der Kirchberger: Kapitän Unterweger lässt sämtliche Spieler stehen, bringt die Flanke - Abschluss und Sommer im Tor der Angerer pariert bärenstark. Die Kirchberger bleiben am Drücker und riskieren. Und tatsächlich wird das RIsiko belohnt - in der Nachspielzeit. Färber drückt das Leder über die Linie - kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Am kommenden Samstag tritt Kirchberg/R. bei der Reserve von FC Gleisdorf 09 an, während SV Ada Anger einen Tag zuvor SV Krottendorf empfängt.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Das war eine sehr enge Partie, die wir gewinnen hätten können, wenn wir das 3:1 machen. Andererseits hätte Kirchberg auch schon vorher ausgleichen können. In der Nachspielzeit ist der Ausgleich natürlich bitter."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SV Ada Anger, 2:2 (0:1)

93 Martin Faerber 2:2

51 Eigentor durch Oliver Muenzer 1:2

49 Christoph Rabl 1:1

30 Alexander Peter Poetz 0:1