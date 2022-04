Fehring lässt auch bei Bad Waltersdorf nichts anbrennen

Details Freitag, 15. April 2022 22:03

Mit Bad Waltersdorf und Fehring trafen sich am Freitag zwei Topteams in der Oberliga Süd-Ost. Für Waltersdorf schien UFC Fehring aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Fehring löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte UFC Fehring TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf in die Schranken gewiesen und mit 5:0 gesiegt.

Die Fehringer sind von der ersten Minute an am Drücker. Man hat auch gleich zwei Mal Pech - In der ersten als auch in der sechsten Minute treffen die Gäste nur das Aluminium. Waltersdorf ist überfordert mit dem Druck der Fehringer, die mit großen Schritten Richtung Meistertitel marschieren. In der 29. Minute zappelt das Leder dann im Netz. Daniel Pöltl trifft per Kopf zur verdienten Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt - trotz guter Gelegenheiten. Es geht mit der knappen Führung in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Fehringern, die weiter Gas geben. Daniel Simic erhöht den Vorsprung von Fehring nach 53 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Fehringer machen weiter. Felix Glanz bringt den Tabellenprimus in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielt (70.). Waltersdorf kommt nie richtig ins Spiel. Am Ende punktet UFC Fehring dreifach bei Waltersdorf.

Der Motor von Bad Waltersdorf stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei UFC Fehring, wo man insgesamt 49 Punkte auf dem Konto verbucht hat und damit den ersten Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Samstag trifft Waltersdorf auf SV Hochwechsel Waldbach, Fehring spielt tags zuvor gegen USC Raika Eichkögl.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wie waren bemüht, jedoch muss man fairerweise sagen, der Sieg von Fehring war nie gefährdet."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – UFC Fehring, 0:3 (0:1)

70 Felix Glanz 0:3

53 Daniel Simic 0:2

29 Daniel Poeltl 0:1