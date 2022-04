Sieg über Waldbach! Bad Waltersdorf jubelt erstmals nach sechs Spielen wieder

Details Freitag, 22. April 2022 22:55

Für SVH Waldbach gab es in der Partie gegen Bad Waltersdorf in der Oberliga Süd-Ost, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Waltersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Waldbach als 2:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen. Die Waltersdorf beendeten damit ihre Negativserie von sechs sieglosen Spielen in Folge.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf erwischt einen Blitzstart ins Spiel. Florim Gashi trifft in der sechsten Minute zur frühen Führung. Dem Treffer war ein herber Abwehrfehler vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Waldbach kommt dann auch besser ins Spiel, auch wenn es eine Weile dauert, bis man den frühen Gegentreffer wegsteckt. In der 28. Minute gelingt den Gäste dann sogar der Ausgleich: Tim Vodeb ist zur Stelle. Damit ist wieder alles offen. Das 1:1 hält aber nicht lange, denn Lukas Bernhard Schloffer macht in der 31. Minute bereits das 2:1 und sorgt für die neuerliche Führung. Dann geht es auch in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit ist lange torlos. Waltersdorf hat mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. So plätschert das Spiel dahin und wird ruppiger. Der Schiedsrichter muss in dieser Phase auch mehrmals eingreifen und zeigt Spielern die Gelbe Karte. Die Waldbacher riskieren in Folge immer noch mehr, doch anstatt des Ausgleichs fällt in der Nachspielzeit das 3:1 für die Waltersdorfer: Dominik Hirtl ist zur Stelle. Dann ist das Spiel vorbei.

Als Nächstes steht für Bad Waltersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen USC Raika Eichkögl. Waldbach empfängt – ebenfalls am Samstag – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Endlich hat es zu drei Punkten gereicht. Aufgrund der Tatsache dass wir mit vielen Ausfällen zu kämpfen haben, sind die drei Punkte umso höher zu bewerten."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Hochwechsel Waldbach, 3:1 (2:1)

94 Dominik Hirt 3:1

31 Lukas Bernhard Schloffer 2:1

28 Tim Vodeb 1:1

6 Florim Gashi 1:0