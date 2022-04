Überraschung! Eichkögl feiert Kantersieg gegen Waltersdorf

Details Freitag, 29. April 2022 22:37

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf wurde am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost der eigenen Favoritenstellung bei USC Raika Eichkögl nicht gerecht und verlor deutlich mit 1:5. Gegen USC Eichkögl setzte es für Bad Waltersdorf eine ungeahnte Pleite. Die Eichkögler sammeln damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im Hinspiel hatte Waltersdorf Eichkögl mit einem beeindruckenden 6:2 vom Feld gefegt.

Die Partie beginnt etwas verhalten. Weder die Eichkögler noch die Waltersdorfer kommen wirklich gut ins Spiel. In der 26. Minute ist es dann aber so weit - USC Raika Eichkögl geht nach einem Patzer in der Waltersdorfer Defensive in Führung. Matthias Zaff ist es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen. Im ersten Durchgang ist es dann aber mit Treffern. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt dir Schiri die beiden Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Waltersdorfer - in der 51. Minute erhöht Dean Slisko auf 2:0 für USC Eichkögl. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gastgeber bleiben am Drücker. Der dritte Streich des Gastgebers ist Antonio Josipovic vorbehalten (58.). Damit dürften die drei Punkte wohl eingetütet sein. Christoph Reichls Treffer zum 1:3 ist letztlich nur Ergebniskosmetik, denn Anel Kocijan legt in der Schlussphase nach guten Kontern das 4:1 und 5:1 nach, ehe der Schiri abpfeift.

Während Eichkögl am kommenden Samstag SV Hochwechsel Waldbach empfängt, bekommt es Bad Waltersdorf am selben Tag mit SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zu tun.

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Leider war das heute eine sehr schlechte Leistung von uns. Der Sieg von Eichkögl geht in dieser Höhe in Ordnung."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 5:1 (1:0)

86 Anel Kocijan 5:1

79 Anel Kocijan 4:1

66 Christoph Reichl 3:1

58 Antonio Josipovic 3:0

51 Dean Slisko 2:0

26 Matthias Zaff 1:0