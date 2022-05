Waltersdorf dreht Spiel gegen Ilztal nach zweimaligem Rückstand

Details Samstag, 07. Mai 2022 07:46

Für SVU Ilztal endete das Auswärtsspiel gegen Bad Waltersdorf in der Oberliga Süd-Ost erfolglos. Die Heimmannschaft gewann 3:2. Dabei führen die Ilztaler aber zwei Mal. Die Überraschung blieb dennoch aus, sodass SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal eine Niederlage kassierte. Waltersdorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 3:2 knapp die Nase vorn gehabt.

Dabei starten die Waltersdorfer alles andere als nach Wunsch in die Partie. Nach wenigen Augenblicken vergeben die Gäste nämlich alleinstehend vor dem Tor der Waltersdorfer. Das hätte es sein müssen. Dann passiert eine Weile wenig, ehe es nach etwas mehr als einer halben Stunde doch 1:0 steht für Ilztal. Nach einem schweren Abwehrfehler lupft der Kapitän David Kulmer den Ball über den Tormann der Waltersdorfer hinweg ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil: Kurz vor der Pause trifft Florim Gashi zum Ausgleich. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Waltersdorfer: Gleich nach Wiederbeginn stellt Kulmer auf 2:1 für die Ilztaler, die damit erneut in Führung liegen. Waltersdorf riskiert in Folge mehr, was auch notwendig ist. In der 65. Minute der Ausgleich passiert. Ognjen Davidovic ist es, der in den Ball per Kopf im Gehäuse der Gäste unterbringt. Damit ist wieder alles offen. Nur Augenblicke später hat Kulmer die Chance auf die erneute Ilztaler Führung, doch es bleibt vorerst beim 2:2. In der 74. Minute ist es dann aber so weit: Christoph Reichl bringt Bad Waltersdorf die 3:2-Führung. Damit führen erstmals die Gastgeber, die die drei Punkte schließlich auch über die Zeit bringen.

Als Nächstes steht für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SV Wirtschaft Pischelsdorf. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal empfängt parallel USC Raika Eichkögl.

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Hart erkämpfte drei Punkte gegen starke Ilztaler. Zurzeit müssen wir uns jedes Tor hart erkämpfen. Großes Lob an das Team, das einen zweimaligen Rückstand aufgeholt hat."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 3:2 (1:1)

74 Christoph Reichl 3:2

65 Ognjen Davidovic 2:2

49 David Kulmer 1:2

43 Florim Gashi 1:1

28 David Kulmer 0:1