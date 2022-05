Krottendorf trumpft in Pöllau auf

Details Samstag, 21. Mai 2022 08:53

Gegen SV Krottendorf holte sich TSV Sparkasse Pöllau vor eigenem Publikum eine 0:2-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Krottendorf als Favorit ins Spiel in der Oberliga Süd-Ost gegen TSV Pöllau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger auch mit SV Krottendorf gefunden.

Die Gäste sind von Beginn an das aktivere Team. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 für die Krottendorfer steht. Für den Führungstreffer der Gäste zeichnet sich in der neunten Minute Sebastian Gabbichler verantwortlich. Er lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, daraus wird aber nichts. Auch Pöllau kommt in Folge besser ins Spiel und versucht den Gegner unter Druck zu setzen. Das gelingt auch, allerdings können die sich ergebenden Halbchancen nicht genutzt werden. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit der knappen Krottendorfer Führung in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Pöllauer. Gleich nach Wiederbeginn zappetl das Leder im Netz. Jan Spranger darf jubeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Pöllau muss jetzt wirklich mehr tun und riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles in die Waagschale, doch trotz der einen oder andere Gelegenheit bleibt es beim 2:0-Erfolg der Gäste.

Am kommenden Samstag trifft TSV Pöllau auf SV Hochwechsel Waldbach, SV Krottendorf spielt tags zuvor gegen FC Almenland.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Das war heute leider nichts. Wir haben leider über die gesamten 90 Minuten nie so richtig Zugriff auf die Partie bekommen. Die Heimniederlage tut weh. Nächste Woche müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV Krottendorf, 0:2 (0:1)

48 Jan Spranger 0:2

9 Sebastian Gabbichler 0:1