Nach zwei Spielen 14 (!) erzielte Tore: Hartberg Amateure schießen auch Pöllau ab

Details Samstag, 13. August 2022 15:27

Die Eggendorf/Hartberg Amateure führte TSV Pöllau in der zweiten Runde der Oberliga Süd-Ost nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Dabei lagen die Pöllauer zunächst in Front. Hartberg drehte dann aber richtig auf. Der Zwischenstand nach zwei Runden: Zwei Spiele, zwei Hartberger Siege, Torverhältnis 14:1 (!).

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Hartberger. Vor 250 Zuschauern war Markus Hofer mit der Führung zur Stelle (8.) und bringt die Pöllauer in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Fabian Wilfinger schockt Pöllau und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Eggendorf/Hartberg (10./39.). Dem 2:1 war ein Eckball vorausgegangen. Es kommt aber noch dicker für die Pöllauer. Für die Vorentscheidung waren Can Kisa (41.) - er trifft per Traumfreistoß - und Stephan Schimandl (44.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Zur Halbzeit blickte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Zur Pause kassiert Zan Horvat dann auch noch die Rote Karte und Pöllau muss mit einem Mann weniger auskommen.

Die zweite Halbzeit verläuft ruhiger als die erste, dennoch kontrollieren die Hartberger aber das Spiel. Für den nächsten Erfolgsmoment der Gäste sorgte Wilfinger (77.), ehe Matthias Postl das 6:1 markierte (89.). Schlussendlich setzte sich der Tabellenführer mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist TSV Sparkasse Pöllau eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht das Heimteam im Mittelfeld der Tabelle. TSV Pöllau erntete 33 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem achten Platz in der Tabelle einlaufen ließ.

Die vergangene Spielzeit bescherte Eggendorf/Hartberg Amat. 64 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang zwei bedeutete.

Als Nächstes steht Eggendorf/Hartberg SV Ada Anger gegenüber (Samstag, 16:00 Uhr).

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter): "In den ersten 35 Minuten waren beide Teams auf Augenhöhe. Das vierte Tor und der Ausschluss haben unsere Niederlage besiegelt. Zweite Hälfte haben unser Jungs zu zehnt trotzdem Moral bewiesen und alles reingehauen. Gratulation an Eggendorf/Hartberg Amateure. Die Leistung war meisterlich."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 1:6 (1:4)

89 Matthias Postl 1:6

77 Fabian Wilfinger 1:5

44 Stephan Schimandl 1:4

41 Can Kisa 1:3

39 Fabian Wilfinger 1:2

10 Fabian Wilfinger 1:1

8 Markus Hofer 1:0