Waltersdorf feiert gegen Kirchberg dritten Sieg in drittem Saisonspiel

Details Samstag, 20. August 2022 12:19

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf fügte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Damit feiern die Waltersdorfer den dritten Sieg im dritten Saisonspiel und lachen von der Tabellenspitze.

Die Waltersdorfer finden gleich gut ins Match und setzen den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, bis die Gastgeber in Führung gehen. Christoph Reichl bringt sein Team nach einem schönen Pass in die Tiefe in der 22. Minute nach vorn. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Kirchberg steht in der Folge hinten sehr gut und es bleibt beim 1:0 zur Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Waltersdorfern. Sogleich muss der Kirchberger Goalie in höchster Not eingreifen und verhindert das 0:2. Kirchberg macht es besser - Mario Unterweger kommt ohne Bedrängnis im 16er zum Ball und trifft zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. Das Spiel ist jetzt auf Messers Schneide. Beide Mannschaften wollen die Entscheidung herbeiführen. Gelingen sollte das den Waltersdorfern. Für das 2:1 zugunsten des Ligaprimus sorgt dann kurz vor Schluss Philipp Schaffer, der Waltersdorf und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). In der Nachspielzeit besserte Reichl nach einem schönen Konter, nachdem Kirchberg alles nach vorne geworfen hatte, seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf erzielte. Zum Schluss feierte Bad Waltersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen TSV Kirchberg/R.

Die errungenen drei Zähler gingen für Waltersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Kirchberg/R. verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang.

Das nächste Spiel von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. findet in zwei Wochen statt, wenn man am 03.09.2022 SV Frannach empfängt.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Das waren heute hart erkämpfte drei Punkte. Wir hätten aufgrund unserer Chancen früher höher führen können, so war es dann doch sehr spannend. Ich denke, der Sieg ist verdient. Wir freuen uns natürlich sehr über den bisherigen Saisonverlauf."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 3:1 (1:0)

92 Christoph Reichl 3:1

87 Philipp Schaffer 2:1

57 Mario Unterweger 1:1

22 Christoph Reichl 1:0