Waltersdorf gibt erstmals Punkte ab - Remis in Pöllau

Details Freitag, 09. September 2022 23:38

TSV Sparkasse Pöllau und TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf verließen den Platz beim Endstand von 1:1. TSV Pöllau zog sich gegen Bad Waltersdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Damit endet die Waltersdorfer Siegesserie und man gibt erstmals Zählbares ab.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch wenn beide Mannschaften durchaus Möglichkeiten auf Treffer vorfanden. Irgendwie wollte das Leder aber nicht ins Tor.

Im zweiten Durchgang sieht es wie schon im ersten Durchgang lange nach einem 0:0 aus, ehe in der 70. Minute Pöllau in Front ging. Anton Stanic war es, der vor 100 Zuschauern zur Stelle war - dem Treffer war ein herber Schnitzer in der Waltersdorfer Hintermannschaft vorausgegangen. Jetzt erst recht, dachte sich Philipp Schaffer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (73.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von TSV Sparkasse Pöllau mit Waltersdorf kein Sieger gefunden.

Mit 16 Punkten aus sechs Partien ist TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit nur drei Gegentoren haben die Gäste die beste Defensive der Oberliga Süd-Ost. Bad Waltersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Waltersdorf fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

TSV Pöllau tritt am kommenden Freitag bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. an, TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf empfängt am selben Tag SV Ada Anger.

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:1 (0:0)

73 Philipp Schaffer 1:1

70 Anton Stanic 1:0