Krottendorf holt gegen Greinbach 0:2-Pausenrückstand auf

Details Samstag, 10. September 2022 23:18

Am Samstag trafen Krottendorf und Greinbach aufeinander. Das Match entschied SV Krottendorf mit 4:2 für sich. Dabei mussten die Krottendorfer einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Im zweiten Durchgang drehten die Krottendorfer aber so richtig auf.

Die Greinbacher spielen munter nach vorne und überraschen Krottendorf damit. Für das erste Tor sorgt Julian Konrad. In der 25. Minute trifft der Spieler von Tus Greinbach ins Schwarze. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Thomas Hopfer das 2:0 nach (40.). Mit der deutlichen Führung geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit starken Krottendorfern: Sebastian Gabbichler trifft per Kopf nach einer schönen Flanke zum 1:2 zugunsten von Krottendorf (50.). Die komfortable Halbzeitführung von Greinbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Robin Flechl schoss den Ausgleich in der 53. Spielminute. Damit ist wieder alles offen und die Krottendorfer bleiben am Drücker. Gabbichler bringt SV Krottendorf dann per Kopf sogar in Führung (80.). Krottendorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners nach einem Eckball dann sogar noch weiter aus. Unglücksrabe Vladislav Dorogan beförderte den Ball in der 87. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Heimmannschaft auf 4:2. Tus Greinbach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot SV Krottendorf nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Krottendorf stabilisiert nach dem Erfolg über Greinbach die eigene Position im Klassement. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Krottendorf.

Tus Greinbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von Greinbach bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Zuletzt war bei Tus Greinbach der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Samstag reist Krottendorf zu USC Raika Eichkögl, zeitgleich empfängt Greinbach SC St. Margarethen an der Raab.

Oberliga Süd-Ost: SV Krottendorf – Tus Greinbach, 4:2 (0:2)

87 Eigentor durch Vladislav Dorogan 4:2

80 Sebastian Gabbichler 3:2

53 Robin Flechl 2:2

50 Sebastian Gabbichler 1:2

40 Thomas Hopfer 0:2

25 Julian Konrad 0:1