Kirchberg behält gegen Krottendorf durch Blitzstart die Oberhand

Details Samstag, 01. Oktober 2022 08:39

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:1 gegen SV Krottendorf durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich TSV Kirchberg/R. die Nase vorn.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Krottendorf bereits in Front. Sebastian Griebichler markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste auch gleich nachlegen, doch lange währte die Freude nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Peter Baumkircher den Ausgleichstreffer für Kirchberg/R. Damit ist wieder alles offen und es sollte noch dicker kommen für die Krottendorfer. Mario Melbinger versenkte die Kugel zum 2:1 (34.) - damit haben die Kirchberger das Spiel gedreht. Mit einem Tor Vorsprung für TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang ist es schließlich ein Eigentor von Matthias Kaufmann, das das Spiel endgültig entschied. Die Kirchberger führen jetzt nämlich mit zwei Toren Vorsprung erbesserte TSV Kirchberg/R. den Spielstand auf 3:1 für sich (74.). Davor musste Krottendorf-Goalie Patrick Gösslbauer schon zwei Mal in höchster Not retten, was am Ausgang aber nichts änderte. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Kirchberg/R.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. TSV Kirchberg/R. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Durch diese Niederlage fällt SV Krottendorf in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die Situation bei Krottendorf bleibt angespannt. Gegen Kirchberg/R. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. bei SC St. Margarethen an der Raab an, während SV Krottendorf zwei Tage zuvor SV C&P Frannach empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld):

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Kirchberg war über die gesamte Spielzeit tonangebend und griffiger. Wir haben zwar gekämpft, aber leider war nicht mehr drinnen. Nun heißt es, alle Kräfte bündeln und mit mehr Biss in die letzten Runden im Herbst zu gehen."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SV Krottendorf, 3:1 (2:1)

74 Eigentor durch Matthias Kaufmann 3:1

34 Mario Melbinger 2:1

9 Peter Baumkircher 1:1

2 Sebastian Griebichler 0:1