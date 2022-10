Doppelter Köck: Pöllau schießt Ilztal aus dem Stadion

Details Samstag, 08. Oktober 2022 09:47

TSV Pöllau fertigte SVU Ilztal am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Pöllau setzte sich standesgemäß gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal durch. Die Ilztaler hatten nicht den Funken einer Chance.

Es dauert ein wenig, bis das Spiel in Fahrt kommt. Tore fallen zunächst überhaupt keine. Kurz vor der Pause ist es dann aber so weit - Anton Stanic trifft nach schöner Vorlage von Moosbrugger mit einem satten Schuss für TSV Sparkasse Pöllau (40.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als die Gäste ihren zweiten Treffer nachlegten (45.). Nach einem Eckball von Stanic ist Köck zur Stelle. Dann schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

In ruhiges Fahrwasser brachte Pöllau sich, indem man das 3:0 erzielte (51.) - Florian Köck trifft nach einem Eckball von Horvat. Ilztal bringt nach vorne wenig auf die Reihe, auch wenn man sich nicht aufgibt. Pöllau ist hier und heute aber schlichtweg das souveränere Team. Für das 4:0 von TSV Sparkasse Pöllau sorgte David Kitting-Muhr, der in Minute 83 vom Elfmeterpunkt zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte TSV Pöllau keine Gnade. Renato Matic markierte den fünften Treffer (92.). Pöllau überrannte SVU Ilztal förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit nur sechs Treffern stellt SVU Ilztal den harmlosesten Angriff der Oberliga Süd-Ost. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SVU Ilztal insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – TSV Sparkasse Pöllau ist weiter auf Kurs. Die Saisonbilanz von TSV Pöllau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte Pöllau lediglich zwei Niederlagen ein.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet TSV Sparkasse Pöllau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Samstag trifft SVU Ilztal auf Tus Greinbach, TSV Pöllau spielt tags zuvor gegen SV Ada Anger.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "In den ersten 30 Minuten hat es uns Ilztal schwer gemacht. Nach dem Doppelschlag war es eine souveräne Leistung von uns. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – TSV Sparkasse Pöllau, 0:5 (0:2)

92 Renato Matic 0:5

83 David Kitting-Muhr 0:4

51 Florian Koeck 0:3

45 Florian Koeck 0:2

40 Anton Stanic 0:1