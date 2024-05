Mit den Ömer-Brüdern auf der Trainerbank erkämpft der USV Ragnitz einen knappen Sieg gegen Söding

Details Sonntag, 05. Mai 2024 14:46

Am späten Samstagabend fand das aufregende Duell zwischen USV Ragnitz und UFC Söding statt. Zuvor war Coach Kliton Bozgo zurückgetreten. Als Trainerduo fungiert ab sofort das Brüderpaar Willi und Bernd Ömer, zwei Ragnitzer Urgesteine. In einem Spiel, das von taktischer Disziplin und hohem Einsatz geprägt war, konnte sich die Heimmannschaft USV Ragnitz mit einem knappen 1:0 durchsetzen. Der entscheidende Moment des Spiels kam in der ersten Halbzeit, als Marko Ferk für die Gastgeber traf. Ein gelungener Einstand für die Gebrüder Ömer.

Früher Treffer bringt Entscheidung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als USV Ragnitz und UFC Söding aufeinander trafen. Beide Teams zeigten von Anfang an Engagement und den Willen, die Partie zu dominieren. Doch es waren die Gastgeber, die den ersten und letztlich entscheidenden Schlag setzen konnten. In der 25. Minute gelang es Marko Ferk, die Abwehr von Söding zu überwinden und den Ball im Netz unterzubringen. Dieses frühe Tor setzte nicht nur den Ton für den Rest des Spiels, sondern verschaffte Ragnitz auch die notwendige Sicherheit, um auf dem Spielfeld die Kontrolle zu behalten.

Rote Karten gehören zum Ragnitzer Spiel wie die grünen Dressen

Trotz des Rückstands gab sich UFC Söding nicht geschlagen. Das Team zeigte Kampfgeist und suchte nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Die Spannung auf dem Spielfeld nahm zu, und in der 84. Minute erreichte sie ihren Höhepunkt, als Jan Elsnik von USV Ragnitz die rote Karte sah. Diese Situation bot Söding eine goldene Gelegenheit, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu wenden. Trotz der numerischen Überlegenheit und einiger vielversprechender Angriffe gelang es dem Gastteam jedoch nicht, den entscheidenden Treffer zu setzen. USV Ragnitz verteidigte geschickt und ließ kaum Chancen zu.

Als die Nachspielzeit von fünf Minuten verstrich, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und USV Ragnitz konnte einen hart erkämpften 1:0-Sieg feiern. Der Endstand spiegelte die intensive Auseinandersetzung auf dem Platz wider, bei der beide Mannschaften Leidenschaft und Entschlossenheit zeigten. Für UFC Söding war es eine bittere Niederlage, während USV Ragnitz sich über drei wichtige Punkte freuen konnte. Das einzige Tor des Abends von Marko Ferk erwies sich als entscheidend für den Ausgang dieser engen Partie.

Stimmen zum Spiel:

Kliton Bozgo, Ex-Trainer Ragnitz:

"Ich habe ein eigenes Konzept im Fußball, der Verein hat andere Ideen. Ich sehe den Fußball anders, als die Verantwortlichen in Ragnitz Es hat nicht mehr gepasst. Ich wünsche dem USV Ragnitz alles Gute für die Zukunft. Das Leben geht weiter! Ich habe die UEFA-Pro-Lizenz und bin jetzt für neue Aufgaben in Österreich oder im benachbarten Ausland bereit."

Willi Ömer, Neo-Coach:

"Unsere Jungen haben die Sache sehr gut gemacht. Wir werden den jungen Weg in der Zukunft weiter forcieren."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"In der 1. Spielhälfte hatten wir zumeist alles unter Kontrolle, doch mit zunehmendem Spielverlauf drängten die Gäste vehement auf den Ausgleich. Demnach ist dieser Sieg eher als Zittersieg einzustufen, doch wir Ragnitzer freuen uns dennoch einfach nur herzhaft darüber!"

Unterliga West: Ragnitz : UFC Söding - 1:0 (1:0)

25 Marko Ferk 1:0

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler

