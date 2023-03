Anger gewinnt letztlich doch noch enge Partie in Pischelsdorf

Details Samstag, 25. März 2023 02:45

SV Wirtschaft Pischelsdorf und SV Ada Anger boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Überraschung blieb aus, sodass SV Pischelsdorf eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte SV Anger mit 4:2 gewonnen.

Dabei dauert es eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe mit Vorteilen für Pischelsdorf. Balthasar Berger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste über die Linie (30.) - er trifft nach einem Eckball per Kopf. In der 33. Minute brachte Roland Kober das Netz für Anger zum Zappeln - schöne Flanke und Kober verwandelt eiskalt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute SV Anger die Führung (45.) aus - Kober serviert für Pötz, der den Goalie umkurvt und einschiebt. Der dominante Vortrag von Anger im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Im zweiten Durchgang tut auch Pischelsdorf mehr für die Offensive. Für das 1:3 von Pischelsdorf zeichnete Santino Schalk verantwortlich (74.) - er steigt nach einer Ecke mit höchsten und köpft ein. Wird es noch einmal spannend? In der Nachspielzeit (92.) gelang dem Schlusslicht der Anschlusstreffer durch einen abgefälschten Schuss. Das Heimteam steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass SV Wirtschaft Pischelsdorf etwas hätte mitnehmen können.

52 Gegentreffer hat SV Pischelsdorf mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Oberliga Süd-Ost. Wann bekommt SV Wirtschaft Pischelsdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Ada Anger gerät Pischelsdorf immer weiter in die Bredouille. SV Pischelsdorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pischelsdorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SV Wirtschaft Pischelsdorf auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SV Anger machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder. Anger präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 40 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Ada Anger. SV Anger verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate von Anger konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft SV Pischelsdorf auf SV Krottendorf, SV Ada Anger spielt tags zuvor gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Alexander Kreimer (Spieler Anger): "Verdienter Sieg für uns, den wir noch unnötig spannend gemacht haben auf Grund der Passivität unserer Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Auch haben sich die Pischelsdorfer nie aufgegeben."

Oberliga Süd-Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – SV Ada Anger, 2:3 (0:3)

