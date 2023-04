Scherf-Doppelpack bei Pöllauer Sieg in Greinbach

Details Freitag, 07. April 2023 23:01

Tus Greinbach und TSV Sparkasse Pöllau boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. TSV Pöllau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Dabei erwischt Greinbach einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Hopfer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung - er versenkt einen Freistoß direkt im Kasten. Pöllau gelang mithilfe von Tus Greinbach der Ausgleich, als Florian Fuchs das Leder in das eigene Tor lenkte (8.) - dem Treffer war ein scharfer Stanglpass von Kemfelja vorausgegangen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Scherf in der 15. Minute - er köpft den Ball nach schöner Vorarbeit von Rodler über den Torwart hinweg ins Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Pöllauer. Scherf schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.) - er wird von Hofer bedient und trifft aus kurzer Distanz. Die Greinbacher versuchen in Folge aber noch einmal alles, werfen alles in die Schlacht. Das Pöllaus ausgeschlossen wird, hilft den Greinbachern. Mehr als das 2:3 durch Gerald Gleichweit (81.) ist aber nicht mehr drin. Trotz Unterzahl war TSV Sparkasse Pöllau in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als das Heimteam und fuhr somit einen Sieg ein.

Tus Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Greinbach weiterhin den neunten Tabellenplatz. Tus Greinbach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 48 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Greinbach derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Greinbach deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Tus Greinbach in diesem Ranking auf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte TSV Pöllau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Pöllau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte TSV Sparkasse Pöllau neun Siege, drei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für TSV Pöllau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Tus Greinbach tritt am kommenden Freitag bei SV Ada Anger an, Pöllau empfängt am selben Tag USC Raika Eichkögl.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es war das erwartet enge Spiel mit vielen Toren, das ich im Expertentipp erwartet habe. Wir sind dementsprechend sehr glücklich mit dem Sieg, der am Ende auch verdient ist."

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – TSV Sparkasse Pöllau, 2:3 (1:2)

81 Gerald Gleichweit 2:3

51 Lukas Scherf 1:3

15 Lukas Scherf 1:2

8 Eigentor durch Florian Fuchs 1:1

2 Thomas Hopfer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei