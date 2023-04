Nach 0:1-Rückstand: Greinbach überrollt Anger

Details Freitag, 14. April 2023 23:11

Mit einem enttäuschenden 1:5 unterlag SV Ada Anger gegen Tus Greinbach. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SV Anger, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Dabei starten die Angerer besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Gleich mehrmals kommen die Gastgeber gut vor das Tor, doch der Ball einmal sogar von der Linie gekratzt. In Minute 30 traf Anger dann auch ins Schwarze - Kreimer schießt den Ball zuerst an die Stange, den Abstauber verwertet Alexander Peter Pötz. Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Thomas Hopfer für den Ausgleich sorgte (35.) - Gestochere und Hopfer verwertet völlig entgegen des Spielverlaufs. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Julian Konrad traf vor 200 Zuschauern nach 54 Minuten zur Führung für Greinbach - Konrad Lang wehrt den Ball zur Seite ab und Julian Konrad lässt sich die Chance nicht nehmen. Damit ist das Spiel gedreht und die Greinbacher bleiben am Drücker. Dann gibt es Elfer für die Gäste: Hopfer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Konrad schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 4:1 für Tus Greinbach in die Höhe. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als David Gamperl per abgefälschtem Schuss für einen Treffer sorgte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Greinbach SV Ada Anger 5:1.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Trotz der Schlappe behält Anger den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat SV Ada Anger momentan auf dem Konto.

Tus Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht der Gast auf dem achten Platz der Oberliga Süd-Ost. Die Stärke von Greinbach liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 erzielten Treffern. Tus Greinbach verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

SV Anger tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USC Raika Eichkögl an. Einen Tag später empfängt Greinbach SV TRIOTRONIK Krottendorf.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Das war heute leider nichts. Wir haben gut begonnen, aber das Spiel aus der Hand gegeben. Dann hat Greinbach aus jeder Chance ein Tor gemacht. Das Spiel hätte auch ganz anders verlaufen können."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – Tus Greinbach, 1:5 (1:1)

93 David Gamperl 1:5

79 Julian Konrad 1:4

61 Thomas Hopfer 1:3

54 Julian Konrad 1:2

35 Thomas Hopfer 1:1

30 Alexander Peter Poetz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei