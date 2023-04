Kmetic-Festspiele bei St. Margarethener Überraschungssieg gegen Eggendorf/Hartberg Amateure

Details Dienstag, 18. April 2023 22:19

Eine reife Leistung zeigte SC St. Margarethen an der Raab beim 4:1-Sieg gegen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure. Wenn der Tabellenprimus auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Wer hätte das gedacht? SC St. Margarethen/R. wuchs über sich hinaus und fügte den Eggendorf/Hartberg Amateuren eine Pleite zu. Das Hinspiel hatte Eggendorf/Hartberg für sich entschieden und einen 5:2-Sieg gefeiert. Durch die Niederlage liegt Hartbergs Verfolger Waltersdorf nach Verlustpunkten gerechnet in der Tabelle plötzlich voran. Mann des Spiels war am Dienstag zweifellos Anej Kmetic, der sage und schreibe vier Tore erzielte.

Die Hartberger beginnen druckvoll. St. Margarethen geriet in der 25. Minute ins Hintertreffen - Jürgen Lemmerer staubt ab, nachdem der Margarethener Goalie abwehrt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, allerdings wachen damit die Gastgeber auf und sind das bessere Team. Vor allem ein Spieler wird zum Mann des Abends, doch dazu später. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Anej Kmetic zum Ausgleich für das Heimteam - schöner Angriff über die Seite und es steht 1:0. Schon zuvor hatten die Margarethener gute Offensivaktionen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Im zweiten Durchgang drehte Kmetic dann so richtig auf. Mit den Treffern zum 4:1 (56./66./86.) sicherte er SC St. Margarethen an der Raab nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Letzten Endes holte SC St. Margarethen/R. gegen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure drei Zähler.

Nach diesem Erfolg steht St. Margarethen auf dem zehnten Platz der Oberliga Süd-Ost. SC St. Margarethen an der Raab verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und elf Niederlagen.

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Eggendorf/Hartbergs Amateure 45 Zähler zu Buche.

Das nächste Mal ist SC St. Margarethen/R. am 22.04.2023 gefordert, wenn man bei SV Hochwechsel Waldbach antritt. Für Eggendorf/Hartberg geht es schon am Samstag weiter, wenn man SV Wirtschaft Pischelsdorf empfängt.

Joachim Rauch (Obmann St. Margarethen): "Die Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Damit konnte man so nicht rechnen, der Sieg ist aber verdient. Wir hatten von Beginn an die besseren Chancen. Für uns hat sich aber nichts verändert. Wir müssen weiterhin Punkte sammeln. Dennoch Kompliment an das Team."

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 4:1 (1:1)

86 Anej Kmetic 4:1

66 Anej Kmetic 3:1

56 Anej Kmetic 2:1

44 Anej Kmetic 1:1

25 Juergen Lemmerer 0:1

