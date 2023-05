Nächster Schritt zum Meistertitel: Eggendorf/Hartberg Amateure nutzen Fehler von Waldbach eiskalt aus

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:18

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. setzte sich standesgemäß gegen SV Hochwechsel Waldbach mit 4:0 durch. Eggendorf/Hartberg Amat. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Ligaprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte sich SVH Waldbach als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren. Hartberg macht mit dem Sieg einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel. Fünf Runden vor Schluss liegen die Hartberger sieben Punkte vor Verfolger Waltersdorf.

Die Waldbacher starten druckvoll. Man gibt gleich Gas und will früh die Weichen auf Sieg stellen. Anstatt der Führung für die Gastgeber fällt das Tor für Hartberg: Matthias Postl stellte die Weichen für Eggendorf/Hartberg auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Man versucht es noch über Fernschüsse, die aber nichts einbringen. Zur Pause behielten die Gäste dennoch die Nase knapp vorn.

Die zweite Halbzeit beginnt dann mit stärkeren Hartbergern, die für die Entscheidung sorgen und einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel machen wollen. Fabian Wilfinger erhöhte für die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure auf 2:0 (63.). Eggendorf/Hartberg schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 3:0 in die Höhe - aus stark abseitsverdächtiger Position. Die Hartberger lassen nicht locker. Nelson Prenner stellte schließlich in der 89. Minute den 4:0-Sieg für due FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure nach einem schlimmen Fehlpass der Waldbacher sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Eggendorf/Hartberg Amat. am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Waldbach.

Trotz der Schlappe behält SV Hochwechsel Waldbach den neunten Tabellenplatz bei. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen.

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Eggendorf/Hartberg 54 Zähler zu Buche. Mit nur 26 Gegentoren stellt FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. die sicherste Abwehr der Liga. Zuletzt lief es erfreulich für Eggendorf/Hartberg Amat, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Freitag trifft SVH Waldbach auf SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, Eggendorf/Hartberg spielt am selben Tag gegen Tus Greinbach.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Wir wussten, dass wir einen perfekten Tag brauchen, um die Hartberger Amateure fordern zu können. Wir hatten einen klaren Matchplan, der leider mit der frühen Verletzung von Stephan Radics, über den Haufen geworfen wurde. Bei den Gegentoren haben wir es ihnen durch individuelle Fehler viel zu einfach gemacht. Alles in allem waren die Hartberg Amateure an diesem Abend verdienter Sieger. Mit ihrer Qualität und Professionalität sind sie über alle Mannschaften in der Oberliga zu stellen und wären ein absolut verdienter Aufsteiger."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 0:4 (0:1)

89 Nelson Prenner 0:4

70 Juergen Lemmerer 0:3

63 Fabian Wilfinger 0:2

35 Matthias Postl 0:1

