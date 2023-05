Bad Waltersdorf lässt St. Margarethen vor eigenem Publikum keine Chance [Video]

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:23

Mit 0:4 verlor SC St. Margarethen an der Raab am vergangenen Freitag deutlich gegen TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Bad Waltersdorf setzte sich standesgemäß gegen SC St. Margarethen/R. durch. Im Hinspiel hatte Waltersdorf mit 3:1 die Oberhand behalten. Der Meistertitel ist für die Waltersdorfer dennoch bereits weit entfernt. Vier Runden vor Schluss liegen sie sieben Punkte hinter Leader Hartberg, die ihr Spiel gleich mit 6:0 gewinnen konnten.

Führung für Waltersdorf

Die Gäste sind von der ersten Minute an das bessere Team und wollen ein schnelles Tor. Man möchte für klare Verhältnisse sorgen. Florim Gashi sicherte dem Gast vor 150 Zuschauern die Führung (32.) - er trifft durch einen Freistoß. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Christoph Reichl brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf über die Linie (36.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste haben aber noch nicht genug. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich wie die erste: Die Waltersdorfer machen munter weiter und geben Gas. Innerhalb von drei Minuten dann ein Doppelpack für Bad Waltersdorf: Nach seinem ersten Tor (70.) markierte Philipp Schaffer wenig später seinen zweiten Treffer (73.). Letztlich fuhr Waltersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

In der Schlussphase der Saison befindet sich St. Margarethen in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf hat nach dem souveränen Erfolg über SC St. Margarethen an der Raab weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 80 geschossenen Toren gehört Bad Waltersdorf offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Süd-Ost. Mit dem Sieg baute TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Waltersdorf 16 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Bad Waltersdorf nur sieben Zähler.

Nächster Prüfstein für SC St. Margarethen/R. ist TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. (Mittwoch, 19:00 Uhr). Waltersdorf misst sich am selben Tag mit SV Wirtschaft Pischelsdorf (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf):

"Heute waren es verdiente drei Punkte, bei etwas besserer Chancenauswertung hätte der Sieg auch höher ausfallen können."

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 0:4 (0:2)

73 Philipp Schaffer 0:4

70 Philipp Schaffer 0:3

36 Christoph Reichl 0:2

32 Florim Gashi 0:1

