Bad Waltersdorf erfüllt Pflichtaufgabe gegen Pischelsdorf [Video]

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 11:05

Bad Waltersdorf setzte sich standesgemäß gegen Pischelsdorf mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Waltersdorf kassierte SV Wirtschaft Pischelsdorf eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel war SV Pischelsdorf bei der deutlichen 1:8-Pleite unter die Räder gekommen. Pischelsdorf schwebt damit weiter in akuter Abstiegsgefahrl.

Die Waltersdorfer starten druckvoll ins Spiel. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Waltersdorfer in Führung gehen. Ahmet Palic trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalte Dusche für die Pischelsdorfer. Philipp Schaffer erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (49.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Waltersdorfer haben aber noch nicht genug. In der 63. Minute legte Ognjen Davidovic zum 3:0 zugunsten von Bad Waltersdorf nach. In der 67. Minute brachte Pischelsdorf das Netz zum Zappeln. Florim Gashi gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Waltersdorf (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf am Mittwoch einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Wirtschaft Pischelsdorf.

Bad Waltersdorf behauptet nach dem Erfolg über SV Pischelsdorf den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte Waltersdorf in der Oberliga Süd-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 84 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur viermal gab sich TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf bisher geschlagen. Bad Waltersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Pischelsdorf in der Tabelle über dem ominösen Strich. Mit erschreckenden 76 Gegentoren stellen die Gäste die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Wirtschaft Pischelsdorf alles andere als positiv. SV Pischelsdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die Defensivleistung von Pischelsdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Waltersdorf offenbarte SV Wirtschaft Pischelsdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Sonntag tritt TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf bei FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. an, während SV Pischelsdorf zwei Tage zuvor TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Auch wenn der Sieg etwas höher ausgefallen ist, waren es hart erarbeitete Punkte. Großes Lob an unsere Jungs. Jetzt freuen wir uns auf das Duell gegen den designierten Meister aus Hartberg."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 4:1 (1:0)

89 Florim Gashi 4:1

67 Matthias Toedling 3:1

63 Ognjen Davidovic 3:0

49 Philipp Schaffer 2:0

12 Ahmet Palic 1:0

