Abstieg nicht mehr abzuwenden: Pöllau besiegelt Ilztaler Schicksal

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 11:11

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die TSV Pöllau mit 2:1 gegen SVU Ilztal für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal eine Niederlage kassierte. Pöllau hatte SVU Ilztal im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt. Ilztal steht damit vier Runden vor Schluss als Absteiger fest - sofern zwei Vereine fix absteigen. Denn vier Spiele vor Saisonende fehlen den lztalern uneinholbare 13 Punkte auf das rettende Ufer.

Die erste Halbzeit gehört weitgehend den Ilztalern, die aber gute Möglichkeiten nicht nutzen bzw. im Pöllau Goalie ihren Meister finden. So ging es auch torlos nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Im zweiten Durchgang Blitzstart für Ilztal: Lukas Pertl brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal über die Linie (47.) - mit einem direkt verwandelten Eckball. jetzt ist Pöllau gefordert und riskiert. In der 74. Minute brachte Markus Hofer den Ball im Netz des Schlusslichts unter. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Adel Halilovic einen Treffer für TSV Sparkasse Pöllau im Ärmel hatte (87.). Schließlich strich TSV Pöllau die Optimalausbeute gegen SVU Ilztal ein.

Pöllau behauptet nach dem Erfolg über SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal den dritten Tabellenplatz. TSV Sparkasse Pöllau verbuchte insgesamt zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Mit nur 18 Treffern stellt SVU Ilztal den harmlosesten Angriff der Oberliga Süd-Ost. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

Mit 41 Punkten auf der Habenseite herrscht bei TSV Pöllau eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Freitag tritt Pöllau bei SV Ada Anger an, während SVU Ilztal drei Tage zuvor SV Hochwechsel Waldbach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Dass wir ohne Gegentor in die Pause gehen, haben wir unserem Tormann zu verdanken. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mehr vom Spiel, jedoch schoss Ilztal den Führungstreffer. Wir konnten die Partie dann aber noch für uns entscheiden.

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 2:1 (0:0)

87 Adel Halilovic 2:1

74 Markus Hofer 1:1

47 Lukas Pertl 0:1

