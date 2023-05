Kein Sieger in rassigem Fight zwischen Greinbach und Waldbach

Details Samstag, 20. Mai 2023 21:43

Tus Greinbach und Waldbach verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Waldbacher Blitzstart

Greinbach geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Stefan Zink nach einem groben Schnitzer der Greinbacher Defensive das schnelle 1:0 für SV Hochwechsel Waldbach erzielte. Die Waldbacher bleiben am Drücker. In der 37. Minute steht es aber plötzlich 1:1. Thomas Hopfer brachte den Ball per Elfer im Netz von SVH Waldbach unter. Zum Pausenpfiff treffen die Greinbacher nur die Latte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für Greinbach. Moritz Teichert brachte Waldbach nach einem Konter nach 54 Minuten die 2:1-Führung. Das 2:2 von Tus Greinbach stellte Matthias Gleichweit nach schöner Ballstaffette sicher (65.). Damit ist wieder alles offen. Die Schlussphase musste SV Hochwechsel Waldbach ohne Arrigo Kurz bestreiten, der in der 84. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen Greinbach und SVH Waldbach pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Tus Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke des Heimteams liegt in der Offensive – mit insgesamt 53 erzielten Treffern. Greinbach verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Der letzte Dreier liegt für Tus Greinbach bereits drei Spiele zurück.

Acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Waldbach derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate der Gäste konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste SVH Waldbach die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht SV Hochwechsel Waldbach damit auch unverändert auf Rang neun.

Während Greinbach am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gastiert, steht für Waldbach drei Tage vorher der Schlagabtausch bei SVU Ilztal auf der Agenda.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Ein aus meiner Sicht gerechtes Unentschieden, wo wir in der ersten Halbzeit Vorteile hatten und Greinbach in der zweiten. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wie es auch die tabellarische Situation zeigt."

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – SV Hochwechsel Waldbach, 2:2 (1:1)

65 Matthias Gleichweit 2:2

54 Moritz Teichert 1:2

37 Thomas Hopfer 1:1

7 Stefan Zink 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei