Bad Waltersdorf gewinnt Acht-Tore-Schlacht in Greinbach

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:07

Die Gäste gaben auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegten mit 5:3 gegen Greinbach. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Bad Waltersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Waltersdorf hatte mit 7:3 gewonnen. Die Waltersdorfer beenden die Saison damit als Tabellenzweiter. Man lieferte den Hartbergern lange einen Titelfight, ehe diese davonzogen und sich letztlich mit 12 Punkten Vorsprung den Titel sicherten.

Schnelle Führung von Waltersdorf

Tus Greinbach geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Ognjen Davidovic das schnelle 1:0 für TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Florim Gashi den Vorsprung von Bad Waltersdorf. Für das erste Tor von Greinbach war Thomas Hopfer verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:2 besorgte. In der 26. Minute brachte Michael Goger das Netz für Waltersdorf zum Zappeln. Leander Lengheim verkürzte für Tus Greinbach später in der 35. Minute auf 2:3. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Goger seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem zweiten Treffer von Hopfer rückte Greinbach wieder ein wenig an TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf heran (69.). Philipp Schaffer ließ sich in der 83. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 5:3 für Bad Waltersdorf. Am Ende verbuchte Waltersdorf gegen Tus Greinbach einen Sieg.

Greinbach Zehnter

Zum Abschluss der Saison rangiert Greinbach auf dem zehnten Platz. Die Offensive der Gastgeber lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 58:77 schließt Tus Greinbach das Fußballjahr ab. Die Verantwortlichen von Greinbach werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal acht Siege und fünf Remis brachte Tus Greinbach zustande. Demgegenüber stehen satte 13 Niederlagen. Für Greinbach endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet Tus Greinbach schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Über weite Strecken der Saison zeigte TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 93:43 belegt, dass es bei Bad Waltersdorf in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Niederlagen hatten für Waltersdorf im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf punktlos vom Feld. 18-mal holte man die volle Zählerausbeute, dreimal spielte Bad Waltersdorf unentschieden. Zuletzt lief es erfreulich für Waltersdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Mit dem Vizemeistertitel verabschieden wir uns in die Sommerpause. Großes Lob an alle für eine großartige Saison."

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 3:5 (2:4)

83 Philipp Schaffer 3:5

69 Thomas Hopfer 3:4

44 Michael Goger 2:4

35 Leander Lengheim 2:3

26 Michael Goger 1:3

19 Thomas Hopfer 1:2

15 Florim Gashi 0:2

7 Ognjen Davidovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei