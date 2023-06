St. Margarethen dreht Spiel gegen Pöllau in 120 Sekunden

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:11

SC St. Margarethen/R. überraschte noch einmal zum Saisonausklang und gewann gegen TSV Pöllau mit 4:2. Mit breiter Brust war TSV Sparkasse Pöllau zum Duell mit St. Margarethen angetreten – der Spielverlauf ließ bei Pöllau jedoch Ernüchterung zurück. TSV Pöllau hatte das Hinspiel gegen SC St. Margarethen an der Raab mit 3:0 gewonnen. Pöllau beendet das Spiel auf dem dritten Tabellenplatz, Margarethen auf dem elften Rang.

Führung und Ausgleich

Die Margarethener finden gut ins Spiel und wollen ein schnelles Tor. Val Kmetic ließ sich in der 25. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für SC St. Margarethen/R. Die Führung hält aber nicht lange. Markus Hofer beförderte das Leder zum 1:1 von Pöllau in die Maschen (34.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Margarethen dreht Partie

Im zweiten Durchgang startet Pöllau besser. Lukas Scherf machte in der 54. Minute das 2:1 von TSV Sparkasse Pöllau perfekt. Damit haben die Pöllauer das Spiel gedreht. Das war es aber noch lange nicht in dieser Partie. In der Folge drehen nämlich die Gastgeber auf. Paul Pronegg war es, der in der 74. Minute den Ball im Gehäuse der Gäste unterbrachte - nach einem Schuss von der 16er-Kante geht Pronegg dazwischen und lenkt den Ball aus kurzer Distanz ins lange Eck. Dass St. Margarethen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marcello Hofer, der in der 76. Minute zur Stelle war - er wird nach einem Angriff über mehrere Stationen freigespielt und trifft. Damit drehen die Margarethener das Spiel innerhalb von 120 Sekunden. Anej Kmetic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für das Heimteam her (90.). Am Ende stand SC St. Margarethen an der Raab als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

SC St. Margarethen/R. befindet sich am 26. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Offensive von St. Margarethen wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam SC St. Margarethen an der Raab auf gerade einmal 44 Tore. Meistens verließ SC St. Margarethen/R. den Platz als Verlierer, insgesamt 15-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur neun Siege und zwei Unentschieden.

Über weite Strecken der Saison zeigte TSV Pöllau große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft von Pöllau gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 40 Gegentreffer nahm TSV Sparkasse Pöllau hin. Zum Saisonende hat TSV Pöllau 13 Siege, sieben Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen.

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es war ein enges Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Der Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten hat die Partie dann entschieden. Gratulation an St. Margarethen."

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – TSV Sparkasse Pöllau, 4:2 (1:1)

90 Anej Kmetic 4:2

76 Marcello Hofer 3:2

74 Paul Pronegg 2:2

54 Lukas Scherf 1:2

34 Markus Hofer 1:1

25 Val Kmetic 1:0

