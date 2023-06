Kirchberg/R. feiert klaren Sieg über Waldbach

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:24

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SV Hochwechsel Waldbach. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: TSV Kirchberg/R. wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der Gast den Heimvorteil gehabt und mit 5:0 gesiegt. Kirchberg beendet die Saison damit auf dem fünften Tabellenplatz, Waldbach wird Achter.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kirchberg/R. bereits in Front. Stephan Froschauer markierte in der vierten Minute die Führung - Flanke diagonal übers halbe Feld von Eder - Froschauer kommt an der 16er Linie knapp vor dem Tormann zum Ball, er umkurvt diesen und schiebt ins leere Tor zum 1:0 ein. Die Kirchberger bleiben am Drücker, können aber nicht nachlegen. Dann wird auch Waldbach stärker, doch auch auf Seiten der Gastgeber will das Leder nicht ins Tor. TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste Halbzeit. TSV Kirchberg/R. schoss in der 53. Minute das Tor zum 2:0 - Unterweger dribbelt durch die Abwehr rechts in den 16er bis zur Grundlinie und bringt den Stanglpass auf Färber, der eiskalt verwertet. In der 62. Spielminute setzte sich TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Färber bekommt eine Kopfballverlängerung im Mittelfeld über die Abwehr serviert und schließt mit einem satten Schuss ins lange Eck ab. Der vierte Streich von TSV Kirchberg/R. war Dominik Posch vorbehalten (63.) - Lupfer von Pöltl vom Mittelkreis halblinks über die Abwehr, Färber läuft aufs Tor zu und schließt mit links flach ab, den Abpraller des Tormanns staubt Posch ab. In der Schlussphase gelang Stefan Zink per sattem Schuss noch der Ehrentreffer für SVH Waldbach (81.). Am Ende verbuchte Kirchberg/R. gegen die Gastgeber einen Sieg.

Waldbach beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Im Angriff von SV Hochwechsel Waldbach fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 45 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. SVH Waldbach schnitt insgesamt mäßig ab. Acht Siege und sieben Remis stehen elf Niederlagen gegenüber. Für Waldbach endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet SV Hochwechsel Waldbach schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. befindet sich mit 43 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Die Abwehr von TSV Kirchberg/R. stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 47 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. Kirchberg/R. weist mit 13 Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sektionsleiter Kirchberg): "Wir waren großteils spielbestimmend und es war aufgrund des Spielverlaufs ein verdienter Sieg unserer Mannschaft."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 1:4 (0:1)

81 Stefan Zink 1:4

63 Dominik Posch 0:4

62 Martin Faerber 0:3

53 Martin Faerber 0:2

4 Stephan Froschauer 0:1

