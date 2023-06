Hartberg Amateure schlägt Frannach und steigt mit 12 Punkten Vorsprung in die Landesliga auf

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:33

Mit 3:6 verlor SV C&P Frannach am vergangenen Mittwoch das letzte Saisonspiel deutlich gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Eggendorf/Hartberg Amat. löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte der Spitzenreiter einen 2:0-Sieg gefeiert. Hartberg verabschiedet sich damit mit einem klaren Sieg von den Fans und holt sich letztlich mit 12 Punkten Vorsprung den Titel - man sieht sich in der Landesliga.

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch des Meisters. Jonas Schwarz brachte SV Frannach in der 23. Spielminute in Führung. Die Hartberger sollten dann aber zurückschlagen. Der Gast musste den Treffer von Jakob Kolb zum 1:1 hinnehmen (38.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Eggendorf/Hartberg das 2:1 nach (42.). Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Für das 3:1 der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure zeichnete Nelson Prenner verantwortlich (58.). Vito Gorza versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz der Eggendorf/Hartberg Amateure. Frannach geriet deutlicher in Rückstand, als Eggendorf/Hartberg auf 4:2 erhöhte (75.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Kolb, als er das 5:2 für FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. besorgte (80.). Marko Malesevic beförderte das Leder zum 3:5 von SV C&P Frannach über die Linie (82.). Mit dem 6:3 sicherte Kolb Eggendorf/Hartberg Amat. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (83.). Am Schluss siegte Eggendorf/Hartberg gegen SV Frannach.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Oberliga Süd-Ost feiern. Überaus erfolgreich war in dieser Spielzeit der Angriff von Eggendorf/Hartberg Amat. Mit 108 geschossenen Toren weist Eggendorf/Hartberg eine beeindruckende Marke auf. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zu bezwingen. Lediglich einmal verließ Eggendorf/Hartberg Amat. das Feld als geschlagene Mannschaft. Gegen Eggendorf/Hartberg fanden die Gegner lange kein Mittel mehr. Ganze acht Siege in Folge sammelte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zum Saisonabschluss.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht Frannach Platz zwölf und somit zumindest den Klassenerhalt. SV C&P Frannach bestätigte den Gesamteindruck der Saison auch im letzten Ligaspiel. Abermals präsentierte sich die Hintermannschaft anfällig. Insgesamt kassierte SV Frannach 66 Gegentreffer. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Frannach. SV C&P Frannach sammelte im Saisonverlauf gerade einmal acht Siege, vier Remis und 14 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird SV Frannach alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – SV C&P Frannach, 6:3 (2:1)

83 Jakob Kolb 6:3

82 Marko Malesevic 5:3

80 Jakob Kolb 5:2

75 Juergen Lemmerer 4:2

60 Vito Gorza 3:2

58 Nelson Prenner 3:1

42 Juergen Lemmerer 2:1

38 Jakob Kolb 1:1

23 Jonas Schwarz 0:1

