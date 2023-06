Kantersieg zum Abschluss: Anger jubelt in Krottendorf

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:35

SV TRIOTRONIK Krottendorf verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:5 gegen SV Ada Anger. Auf dem Papier ging SV Anger als Favorit ins Spiel gegen SV Krottendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte Krottendorf bei Anger mit 4:2 für sich entschieden.

Blitzstart von Anger

SV TRIOTRONIK Krottendorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Roland Kober das schnelle 1:0 für SV Ada Anger erzielte. SV Anger machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sandro Feichtinger (8.). In der zehnten Minute legte Roland Weber zum 3:0 zugunsten des Gasts nach. Zur Halbzeit blickte Anger auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 4:0 durch Feichtinger schien die Partie bereits in der 46. Minute mit SV Ada Anger einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war SV Krottendorf schon geschlagen, als Anton Pfandl das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (63.). Mit dem Spielende fuhr Anger einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Heimmannschaft klar, dass gegen SV Anger heute kein Kraut gewachsen war.

Siebter Platz für Krottendorf, vierter Platz für Anger

Zum Abschluss der Saison rangiert Krottendorf auf dem siebten Platz. In der Offensive rief SV TRIOTRONIK Krottendorf in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 45 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Zum Saisonende hat SV Krottendorf zehn Siege, zwölf Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. Für Krottendorf endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet SV TRIOTRONIK Krottendorf schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

SV Ada Anger schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Dass die Offensive von SV Anger zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt Anger auf insgesamt 63 Treffer. Im gesamten Saisonverlauf holte SV Ada Anger zwölf Siege und sieben Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen.

Stimme zum Spiel:

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich denke, dass man mit so einem Sieg einfach nur zufrieden sein kann. Auch mit dem vierten Platz sind wir nicht unzufrieden. Jetzt geht es in die Sommerpause und dann greifen wir in der neuen Saison wieder an."

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – SV Ada Anger, 0:5 (0:3)

63 Anton Pfandl 0:5

46 Sandro Feichtinger 0:4

10 Roland Weber 0:3

8 Sandro Feichtinger 0:2

7 Roland Kober 0:1

