Dietersdorf feiert gegen Waldbach Ligapremiere nach Maß

Details Montag, 14. August 2023 23:30

Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck ging es für SV Hochwechsel Waldbach vom Auswärtsmatch beim Dietersdorfer USV Loipersdorf in Richtung Heimat. Die Ligapremiere der Gastgeber gelang also mehr als eindrucksvoll.

Auftakt nach Maß für die Dietersdorfer

Nach etwas ruhigem Beginn, erste gute Chancen durch Stefan Erkinger und Christoph Lederer nach Eckbällen.

Die Waldbacher Mannschaft war eher auf Konter bedacht und versucht es in der Spieleröffnung eher über lange Bälle.

In der 25. Minute Ballgewinn im Mittelfeld durch Michael Teuschler, der den Ball in die Mitte zu Alex Kanalas spielt und dieser zieht aus 25 Metern ab und die Bombe schlägt unhaltbar haarscharf neben der rechten Stange ein, 1:0.

Knapp vor der Pause in Minute 38 chipt Alex Kanalas den Ball zu Michael Tieber, der geht am Verteidiger vorbei und versenkt das Leder staubtrocken zum 2:0.

Hektischer Start

Der Beginn in der 2.Halbzeit ist hektischer mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Waldbach. In der 52 Minute schießt Stefan Erkinger einen Freistoß von der linken Seite vor das gegnerische Tor und Innenverteidiger Jernej Kocar versenkt per Kopf zum 3:0. Danach schalten die Hausherren zurück und die Gäste versuchen es nochmals. In der 79 Minute taucht der eingewechselte König alleine vor dem Tor auf, aber der Abschluss geht leider links am Tor vorbei.

Auch Jakupovic hat nach einem langem Sololauf noch die Möglichkeit zu erhöhen, der Abschluss viel aber leider zu schwach aus. Waldbach zwar jetzt leicht feldüberlegen, kann von der Heimmannschaft aber weitestgehend vom eigenen Tor ferngehalten werden. In der Schlussphase gibt es noch eine Topchance für die Waldbacher, die aber vom überragenden Stefan Bauer entschärft wurd. Ein schnelles Spiel und eine gelungene Oberliga-Premiere der Dietersdorfer.

Obmann Ferdinand Liendl: "Wir haben den Gegner 90 Minuten gut vom Tor ferngehalten und wenige Torchancen zugelassen. Der Sieg gegen eine gute Waldbacher Mannschaft geht denk ich in Ordnung“

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – SV Hochwechsel Waldbach, 3:0 (2:0)

52 Jernej Kocar 3:0

39 Michael Tieber 2:0

25 Alex Kanalas 1:0

