Zweites Spiel, zweiter Sieg - Bad Waltersdorf jubelt in Kirchberg

Details Samstag, 19. August 2023 08:41

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. und TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, die mit 1:2 endete. Die Thermenstädter feiern damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel und führen die Tabelle an.

Führung durch Traumfreistoß

Die Waltersdorfer finden gut ins Spiel und setzen den Gegner gehörig unter Druck. Man will gleich die Führung, was auch gelingt. Wolfgang Waldl brachte sein Team in der 26. Minute nach vorn - er vesenkt einen Freistoß direkt im kurzen Eck - tolles Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Zur Pause hatte Bad Waltersdorf eine hauchdünne Führung inne.

Kalte Dusche für die Gäste

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Waltersdorfer: Das 1:1 von TSV Kirchberg/R. bejubelte Daniel Loder (58.) - er trifft in Folge eines Angriffs über Froschauer und Rabl, worauf ein Abpraller von ihm verwandelt wird. Damit ist wieder alles offen. Für das zweite Tor von Waltersdorf war Philipp Schaffer verantwortlich, der in der 75. Minute vom Elfmeterpunkt das 2:1 besorgte - der Elferpfiff sorgte für so manchen Unmut unter den Kirchberger Fans. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Gasts.

Für Kirchberg/R. sprangen in den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison 43 Punkte und der fünfte Platz heraus.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf führt nach dem Sieg nun das Feld der Oberliga Süd-Ost an.

Am kommenden Samstag trifft TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. auf FC Almenland, Bad Waltersdorf spielt tags zuvor gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf.

Michael Brottrager (Sektionsleiter Kirchberg): "Gratulation an Bad Waltersdorf zum Sieg.“

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Es war das erwartet schwierige Spiel gegen starke Kirchberger, ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Unterm Strich denke ich, waren es auch verdiente drei Punkte."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:2 (0:1)

75 Philipp Schaffer 1:2

58 Daniel Loder 1:1

26 Wolfgang Waldl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.