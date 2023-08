Aufsteiger Sonnhofen/Rabenwald bezwingt Pöllau - Goldtor von Lembäcker

Details Samstag, 19. August 2023 22:00

USC Sonnhofen/Rabenwald fügte TSV Pöllau am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann das Derby mit 1:0. Das entscheidende Tor fiel kurz nach der Pause. Das Spiel war zwar bis zum Schluss spannend, die Pöllauer konnten aber nicht mehr zulegen.

Keine Treffer

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt, auch wenn echte Torchancen lange ausbleiben. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber sind bemüht, doch man kommt nicht wirklich in die gefährliche Zone. Zum Ende der ersten Halbzeit übernehmen dann die Pöllauer langsam das Kommando, doch es bleibt beim 0:0. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Führung für den Aufsteiger

Im zweiten Durchgang startet Sonnhofen besser und es sollte nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In der 59. Minute bejubelte das Heimteam vor mehr als 300 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Sonnhofener nachlegen, was aber nicht gelingt. Somit bleibt das Spiel spannend. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen USC Sonnhofen/Rabenwald und Pöllau aus.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Sonnhofen/Rabenwald liegt nun auf Platz sieben. Für USC Sonnhofen/Rabenwald steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für TSV Sparkasse Pöllau wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

Am kommenden Samstag trifft Sonnhofen/Rabenwald auf USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, TSV Pöllau spielt tags zuvor gegen SV Hochwechsel Waldbach.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Wir haben gut angefangen mit viel Ballkontrolle, konnten aber nicht richtig gefährlich werden. Sonnhofen hatte über ganze Spiel gesehen die besseren Chancen. Gratulation an unseren Nachbarverein."

Oberliga Süd-Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – TSV Sparkasse Pöllau, 1:0 (0:0)

59 Philipp Lembäcker 1:0

