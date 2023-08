Last-Minute-Held Zeba schlägt zu: Waldbach bezwingt Anger

Details Sonntag, 20. August 2023 23:49

Das Auswärtsspiel brachte für SV Ada Anger keinen einzigen Punkt – SV Hochwechsel Waldbach gewann die Partie mit 3:2. Das spielentscheidende Tor fiel aber erst in der Schlussphase.





SV Anger ging durch David Lueger in der neunten Minute in Führung - toller Schuss aus der Distanz. Die Waldbacher können dann aber antworten, Lukas Schmidt war zur Stelle und markierte das 1:1 von SVH Waldbach (30.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Im zweiten Durchgang ist das Spiel weiter kampfbetont, es fehlen aber die Tore. Sandro Feichtinger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Anger über die Linie (70.). Das 2:2 von Waldbach stellte Stefan Zink sicher (81.) - nach einer Flanke per Kopf. Damit ist wieder alles offen, die Waldbacher wollen aber mehr. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Josip Zeba den entscheidenden Führungstreffer für die Heimmannschaft erzielte (94.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Hochwechsel Waldbach SV Ada Anger 3:2.

Die 31 Punkte, die SVH Waldbach in der vergangenen Saison holte, reichten zum Abschluss der Spielzeit für den achten Platz aus. Waldbach hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. SV Hochwechsel Waldbach machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder.

In der letzten Abschlusstabelle landete SV Anger mit 43 Punkten auf dem vierten Platz. Mit einem Sieg und einer Niederlage weisen die Gäste eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Anger im Mittelfeld der Tabelle.

Nächster Prüfstein für SVH Waldbach ist TSV Sparkasse Pöllau (Freitag, 18:30 Uhr). SV Ada Anger misst sich am selben Tag mit USC Raika Eichkögl (19:00 Uhr).

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Nach der enttäuschenden Leistung von letzter Woche haben wir an ein paar kleinen Stellschrauben versucht zu drehen um ein anderes Gesicht zu zeigen! Es ist uns wirklich gut gelungen und wir haben über weite Strecken des Spiels sehr dominant und aktiv agieren können! Was man bemängeln muss, waren die beiden Gegentore und vor allem die sehr vielen vergebenen Topchancen. Mit der Leistung war ich sehr zufrieden und glücklicherweise hat das Ergebnis zum Schluss auch gepasst! Jetzt blicken wir zuversichtlich in die nächsten Wochen und vor allem zum Derby gegen Pöllau."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – SV Ada Anger, 3:2 (1:1)

94 Josip Zeba 3:2

81 Stefan Zink 2:2

70 Sandro Feichtinger 1:2

30 Lukas Schmidt 1:1

9 David Lueger 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.