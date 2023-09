Waldl sichert TUS Bad Waltersdorf Punkt gegen SV Anger

Details Samstag, 16. September 2023 20:19

Am Freitag trennten sich TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und SV Ada Anger unentschieden mit 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Tor für die Waltersdorfer fiel erst in der Schlussphase der zweiten Halbzeit.

Spannendes Spiel

In der ersten Halbzeit dieses spannenden Spiels stand es unentschieden und beide Mannschaften waren hochmotiviert, um die Führung zu erzielen. Doch erst in der 65. Minute gelang es dem SV Anger, den Bann zu brechen und die Führung zu übernehmen. Der späte Ausgleichstreffer für Waltersdorf fiel erst in der 84. Minute, und dafür verantwortlich war Wolfgang Waldl. Am Ende trennten sich Bad Waltersdorf und Anger mit einem Unentschieden, was für beide Teams noch alle Möglichkeiten für den Ausgang des Spiels offenließ.

Bad Waltersdorf führt mit 13 Punkten souverän das Klassement der Oberliga Süd-Ost an und hat nur eine einzige Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen.

Verbesserung für Anger

Für SV Ada Anger, die bisher auswärts nur einen Punkt geholt hatten, bedeutete dieses Unentschieden eine Verbesserung in der Tabelle auf den dritten Platz. SV Anger zeichnet sich durch eine starke Offensive aus, was anhand der 15 erzielten Tore in den bisherigen Spielen leicht abzulesen ist. Insgesamt hat Anger drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht.

In der kommenden Woche erwartet uns das Duell zwischen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und TSV Sparkasse Pöllau (Freitag, 19:00 Uhr), während SV Ada Anger Heimrecht gegen FC Almenland genießt. Die Fans dürfen sich auf weitere aufregende Spiele freuen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wir hatten einige Chancen, um die drei Punkte für uns zu behalten. Leider scheiterten wir ein paar mal ganz knapp. Dennoch bin ich zufrieden mit dem Punkt."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl, Pascal Archan - Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Dominik Mild, Moritz Eder, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk





SV ADA Anger: Julian Pfeiffer - Stefan Tödling, BSc Thomas Raser (K), Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, Anton Pfandl, Sandro Feichtinger, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Bernd Tödling, Stefan Holzerbauer



Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Philip Kothgasser, Alexander Peter Pötz, Maximilian Gruber, Daniel Wetzelberger, Balthasar Berger



Trainer: Ing. Martin Schöberl

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Ada Anger, 1:1 (0:0)

84 Wolfgang Waldl 1:1

65 Alexander Peter Poetz 0:1

