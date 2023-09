TSV Kirchberg knackt TSV Pöllau und feiert ersten Saisonsieg

Details Samstag, 16. September 2023 20:54

In einem äußerst spannenden und hart umkämpften Spiel zwischen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg und TSV Sparkasse Pöllau gab es am Ende einen knappen Sieg für Kirchberg/R. Das Spiel endete mit einem Tor von Martin Färber in der 27. Minute. Die Kirchberger feiern damit den ersten Saisonsieg, nachdem unter der Woche bekannt wurde, dass sich Trainer Sebastian Neumeister verabschieden wird.

Hart umkämpft

Das Spiel war von Anfang an hart umkämpft, was sich auch in den vielen gelben Karten widerspiegelte. In der 15. Minute erhielt Anton Stanic von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg eine gelbe Karte für ein Foulspiel. Matthias Pöltl von TSV Sparkasse Pöllau wurde in der 21. Minute ebenfalls mit einer gelben Karte verwarnt.

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für Kirchberg/R. und ging mit einem Spielstand von 1:0 in die Pause - Martin Färber war in der 27. Minute nach einem Eckball von Stephan Froschauer mit dem Kopf zur Stelle.

Neuer Schwung

In der zweiten Halbzeit gab es zahlreiche Auswechslungen auf beiden Seiten, womit die Trainer versuchten, frische Kräfte ins Spiel zu bringen und die taktische Ausrichtung anzupassen. Trotz einiger Umschaltmomente, die nicht optimal genutzt wurden, konnte Kirchberg/R. den knappen Vorsprung bis zum Schluss verteidigen.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg mit 1:0. Es war ein äußerst enges Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können. Kirchberg/R. hatte vielleicht etwas mehr Spielanteile, aber TSV Sparkasse Pöllau zeigte eine kämpferische Leistung und hätte ebenfalls den Ausgleich erzielen können.

Kirchberg/R. bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz. Insbesondere an vorderster Front kommt TSV Kirchberg/R. nicht zur Entfaltung, sodass nur fünf erzielte Treffer auf das Konto von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. gehen. Kirchberg/R. fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Durch diese Niederlage fällt TSV Pöllau in der Tabelle auf Platz elf zurück. In dieser Saison sammelte TSV Pöllau bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist TSV Kirchberg/R. zu USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, zeitgleich empfängt Pöllau TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter): "Es war ein sehr enges Spiel. Es hätte in beide Richtungen kippen können. Wir hatten gefühlt etwas mehr vom Spiel. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft - ein erkämpfter Sieg, der sehr wichtig ist!"

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Julian Langer, Manuel Edlinger, Peter Baumkircher, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Fabian Eder, Daniel Loder, Martin Färber (K), Julian Hermann



Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Fabian Hofer, Tobias Höfler, Dominik Posch, Christopher Stöger , BSc, Samuel Höfler



Trainer: Michael Brottrager





TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, Stefan Moosbrugger, Lukas Scherf (K), Simon Abutu Oduh, Michael Prasch, Michael Mock, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Martik Barbaryan, Samuel David Oprea, Markus Hofer, Christoph Derler, Michael Kölbl



Trainer: Christian Deutschmann

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – TSV Sparkasse Pöllau, 1:0 (1:0)

27 Martin Faerber 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.