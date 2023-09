Tieber netzt weiter: Doppelpack bei DUSV-Sieg gegen FC Almenland

Details Sonntag, 17. September 2023 09:48

Nach dem Erfolg von Almenland in Waltersdorf gingen die Fladnitzer als klare Favoriten ins Spiel gegen den Aufsteiger aus der Unterliga Süd. FC Almenland konnte Dietersdorf/Loipersdorf aber nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Mann des Spiels war Michael Tieber, der zwei Tore erzielte und insgesamt bei sieben Treffern steht - nach sechs Runden.

Michael Tieber - hier noch im Dress von St. Anna - erzielte zwei Tore

Ausgeglichene Partie

Die Anfangsphase des Spiels verlief ausgeglichen, wobei beide Teams ihr Bestes gaben. In der 17. Minute gelang Felix Donner eine entscheidende Aktion, als er Ex-Regionalliga-Torjäger Michi Tieber vor dem gegnerischen Strafraum bediente. Tieber setzte sich geschickt zwischen zwei Verteidigern durch und überwand den Torhüter Philipp Gissing, um das 0:1 zu erzielen.

Die Dietersdorfer gewannen im Anschluss immer mehr an Stärke, und nach einer kurzen Spielunterbrechung in der 49. Minute nutzte Alex Kanalas einen Abwehrfehler der Gegner aus und erzielte nach einem Solo das 0:2.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit warfen die Gastgeber alles nach vorne, konnten jedoch keine zwingenden Torchancen kreieren. In der 72. Minute setzte sich erneut Alex Kanalas auf der rechten Seite durch und legte den Ball in die Mitte, wo Torjäger Tieber keine Probleme hatte, das 0:3 zu erzielen. Den Schlusspunkt setzte Andrija Novosel in der 86. Minute mit seinem Treffer zum 0:4. Die Hausherren erhielten noch einen Elfmeter zugesprochen, der jedoch das Tor verfehlte.

Es war ein klarer Sieg für die Gäste, die zwar gefährliche Momente des Gegners überstanden, jedoch keine zwingenden Torchancen zuließen. Mit diesem Sieg führt Michi Tieber nun mit insgesamt sieben Treffern die Torschützenliste der Oberliga Südost souverän an.

FC Almenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. FC Almenland findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In der Verteidigung von FC Almenland stimmt es ganz und gar nicht: 14 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat FC Almenland derzeit auf dem Konto.

Dietersdorfer USV Loipersdorf holte auswärts bisher nur vier Zähler. Dietersdorf/Loipersdorf konnte sich gegen FC Almenland auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Bei DUSV greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt Dietersdorfer USV Loipersdorf die beste Defensive der Oberliga Süd-Ost. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Dietersdorf/Loipersdorf momentan auf dem Konto.

Freitag, den 22.09.2023 tritt FC Almenland bei SV Ada Anger an (19:00 Uhr), einen Tag später (18:15 Uhr) muss DUSV seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf erledigen.

Stimme zum Spiel:

Michi Teuschler (Sektionsleiter DUSV): "Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel, die Gastgeber haben druckvoll begonnen und sehr aggressiv gespielt, was es uns sehr schwer machte, unser Spiel aufzuziehen. Zum Glück konnten wir eine unserer ersten Chancen verwerten."

Aufstellungen:

FC Almenland: Philipp Gissing - Lukas Schuh, Fabian Lechmann, Michael Vorraber, Markus Reisinger, Andreas Winter (K) - Dominik Lackner - Florian Karrer, Luca Durlacher, Julian Pöllabauer, Maximilian Karrer



Ersatzspieler: Martin Gissing, Lukas Schlemmer, Georg Vorraber, Marcel Pascal Wieltschnig, Martin Raffael Knoll, Martin Hannes Gruber



Trainer: Markus Durlacher



Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Alex Kanalas, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Fabian Thomaser, Mario Hirt, Alexander Radl, Kevin Janisch, Marco Kuntaric, Johannes Weiß



Trainer: Stefan Ortauf

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 0:4 (0:2)

86 Andrija Novosel 0:4

72 Michael Tieber 0:3

49 Alex Kanalas 0:2

17 Michael Tieber 0:1

