2 aberkannte Tore, 5 Gelb-Rote Karten und 1 Lucky Punch von Tus Greinbach gegen SVH Waldbach

Details Montag, 18. September 2023 09:54

Im Spiel von SVH Waldbach gegen Greinbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Gegen Tus Greinbach setzte es für Waldbach eine ungeahnte Pleite. Letztlich wurden zwei Waldbacher Tore aber aberkannt und der Schiri schickte unglaubliche fünf Spieler mit Gelb-Rot vom Platz.

Intensives Spiel

Das Spiel begann intensiv, und beide Teams gaben von der ersten Minute an alles. Tore fielen vorerst aber nichts. Das sollte sich ändern. Tus Greinbach konnte schließlich in der 44. Minute die Führung erzielen, als Konrad Julian mit einem starken Schuss den Ball im Tor versenkte. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 0:1 zugunsten von Tus Greinbach. Die Spieler des SV Hochwechsel Waldbach hatten Schwierigkeiten, sich gegen die starke Verteidigung ihrer Gegner durchzusetzen. Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit zeigte Waldbach jedoch eine klare Steigerung. Sie drängten auf den Ausgleich und erarbeiteten sich mehrere Torchancen. Ab der 69. Minute wurde es dann richtig verrückt, denn in der Folge gab es fünf (!) Gelb-Rote Karten. drei auf Seiten von Waldbach, zwei auf Seiten von Greinbach. In der 70. Minute zahlte sich der Waldbacher Einsatz aus, als die Nummer 14 Josip Zeba einen präzisen Schuss abgab und den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz beförderte. Die Freude auf Seiten der Heimmannschaft war riesig, und die Fans feuerten ihr Team weiter an. Hitzige Partie Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und es häuften sich gelbe Karten auf beiden Seiten. In der 85. Minute brachte die Nummer 8 von Waldbach ihre Mannschaft mit einem herausragenden Freistoßtor in Führung. Der Ball zischte ins Tor, und die Heimfans jubelten lauthals. Doch Tus Greinbach zeigte enorme Kampfkraft und gab nicht auf. In der 94. Minute gelang es ihnen, den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen - mit einem Schuss von Hopfer aus 40 Metern. Und damit nicht genug, denn in der regulären 90. Minute setzte Tus Greinbach dem Drama die Krone auf, als sie das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg erzielten. Der Jubel auf Seiten der Gäste kannte keine Grenzen, während die Spieler des SV Hochwechsel Waldbach enttäuscht und niedergeschlagen waren.

Bei Waldbach präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). SV Hochwechsel Waldbach nimmt mit zehn Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SVH Waldbach bei.

Greinbach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der drei Zähler machte Tus Greinbach im Klassement keinen Boden gut. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Greinbach ist deutlich zu hoch. 21 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Süd-Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Tus Greinbach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Als Nächstes steht für Waldbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen USC Sonnhofen/Rabenwald. Greinbach empfängt – ebenfalls am Samstag – USC Raika Eichkögl.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen! Ein rassiges Derby, aber was der Schiedsrichter daraus gemacht hat, unglaublich! Erste Halbzeit war Greinbach viel aktiver und hat verdient geführt in der Halbzeit! Zweite Halbzeit waren wir wie ausgewechselt und haben nur auf ein Tor gespielt. 2 Tore wurden uns vom Schiedsrichter komplett zu Unrecht aberkannt. Und dann begann er auf beiden Seiten zum Kartenspielen. Für fast jede Aktion gab es gelb und das Schiedsrichterteam verlor komplett den Überblick. Die beiden Gelb/Roten Karten in einer Aktion gegen Zink und Spandl waren der Gamechanger. Was zum Schluss passiert ist, war einfach nur mehr kurios, 97. Minute Tor für Greinbach aus über 40 Metern und danach noch der Lucky punch. Das ist Fußball, es gibt nichts, was es nicht gibt. Gratulation an Greinbach die es taktisch und in der Arbeit gegen den Ball sehr gut gemacht haben. Leider was das Schiedsrichterteam in diesem Spiel maßlos überfordert."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – Tus Greinbach, 2:3 (0:1)

97 Lukas Mogg 2:3

95 Thomas Hopfer 2:2

87 Niko Maric 2:1

63 Josip Zeba 1:1

16 Julian Konrad 0:1

