SV Frannach holt gegen USV Hartberg/Umgebung 0:2 auf

Details Montag, 18. September 2023 21:52

Jeweils einen Punkt holten SV C&P Frannach und USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Schnelle Führung

Die erste Halbzeit begann mit stärkeren Hartbergern, die gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 4. Minute gelang den Hartbergern ein erfolgreicher Konter, bei dem Niklas Mogg das Tor für sein Team erzielte. Das Spiel begann somit mit 1:0 für die Gäste.

Die Hartberger setzten ihren Druck fort und hatten weitere Chancen, den Vorsprung auszubauen. In der 29. Minute erhielt jedoch ein Spieler des USV Hartberg/U. die Gelbe Karte. Die Frannacher Verteidigung hatte Schwierigkeiten, sich gegen die giftigen Angriffe der Hartberger zu behaupten.

Kurz vor der Halbzeitpause gab es eine gute Gelegenheit für Frannach, den Ausgleich zu erzielen, aber der Kopfball verfehlte knapp das Ziel. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einer 1:0-Führung für den USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung.

Frannach riskiert

In der zweiten Halbzeit gab es einige Wechsel auf beiden Seiten. Die Hartberger begannen erneut stark und erhöhten in der 49. Minute ihren Vorsprung auf 2:0 nach einem Halbvolley-Tor durch Fabian Kugl. Die Frannacher kämpften jedoch weiterhin und in der 61. Minute gelang es ihnen, auf 2:1 zu verkürzen - nach einem schönen Angriff über rechts ist Andreas Fejan nach einem Stanglpass zur Stelle. Das Spiel wurde noch spannender, als die Frannacher in der 66. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielten - dieses Mal Angriff über links, Hereingabe und Vita Gorza trifft ins lange Eck

SV Frannach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte Frannach in der Tabelle voran. SV C&P Frannach liegt nun auf Rang zehn. SV Frannach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 13 Gegentore verdauen musste.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Hartberg/U in der Tabelle auf Platz sieben. Nur einmal ging USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Frannach tritt am kommenden Freitag bei SC St. Margarethen an der Raab an, USV Hartberg/U. empfängt am selben Tag TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Rene Triller (Trainer Frannach): "Meine Mannschaft hat heute eine starke Leistung gegen einen starken Gegner abgeliefert. Das wir nach dem 0:2 nochmal ausgleichen konnten war hoch Verdient. In der letzten Minute hatten wir noch einen Stangeschuss durch Stadler. Die Mannschaft hat heute character und Teamgeist gezeigt."

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 2:2 (0:1)

66 Vito Gorza 2:2

60 Andreas Fejan 1:2

49 Fabian Kugl 0:2

3 Niklas Mogg 0:1

